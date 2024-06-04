Німецька армія дозамовить у Rheinmetall 200 тисяч артснарядів – Reuters

Армія ФРН замовить на 200 тисяч артилерійських снарядів більше, ніж планувала.

Про це повідомляє агенція Reuters, послаючись на лист Міністерства оборони Німеччині до парламентського комітету з питань бюджету.

В документі написано, що Німеччина планує отримати 200000 додаткових 155-мм артилерійських снарядів вартістю близько 880 млн євро в рамках рамкової угоди з оборонною компанією.

Армія ФРН вже підписала угоду вартістю 1,2 мільярда євро на кілька сотень тисяч снарядів, запалів і зарядів.

Нова партія артснарядів призначені для поповнення армійських складів, адже Німеччина допомагає постачати зброю Україні, яка бореться з російськими військовими, що вторглися в 2022 році.

Поки західні уряди посилюють свої армії і поповнюють запаси після постачання зброї Києву, компанія Rheinmetall, чия ринкова вартість зросла більш ніж у чотири рази з початку війни в Україні, бачить різке збільшення замовлень.

Розміщуючи замовлення, Міністерство оборони Німеччини також хоче гарантувати, що Rheinmetall зможе встановити нову виробничу лінію в центральнонімецькому місті Унтерлюсс.