Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Німецька армія дозамовить у Rheinmetall 200 тисяч артснарядів – Reuters

04 червня 2024, 13:28
Німецька армія дозамовить у Rheinmetall 200 тисяч артснарядів – Reuters
Армія ФРН замовить на 200 тисяч артилерійських снарядів більше, ніж планувала.

Про це повідомляє агенція Reuters, послаючись на лист Міністерства оборони Німеччині до парламентського комітету з питань бюджету. 

В документі написано, що Німеччина планує отримати 200000 додаткових 155-мм артилерійських снарядів вартістю близько 880 млн євро в рамках рамкової угоди з оборонною компанією. 

Армія ФРН вже підписала угоду вартістю 1,2 мільярда євро на кілька сотень тисяч снарядів, запалів і зарядів.

Нова партія артснарядів призначені для поповнення армійських складів, адже Німеччина допомагає постачати зброю Україні, яка бореться з російськими військовими, що вторглися в 2022 році.

Поки західні уряди посилюють свої армії і поповнюють запаси після постачання зброї Києву, компанія Rheinmetall, чия ринкова вартість зросла більш ніж у чотири рази з початку війни в Україні, бачить різке збільшення замовлень.

Розміщуючи замовлення, Міністерство оборони Німеччини також хоче гарантувати, що Rheinmetall зможе встановити нову виробничу лінію в центральнонімецькому місті Унтерлюсс.

Крім того, Rheinmetall отримала замовлення від європейської країни на постачання сотень тисяч боєприпасів.
НімеччинаRheinmetallартснаряди

Останні матеріали

росіяни втрачають війська і техніку. Чим сильніше вони тиснуть, тим швидше спливає час – Дональд Гілл
Політика
росіяни втрачають війська і техніку. Чим сильніше вони тиснуть, тим швидше спливає час – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 червня 2024, 14:34
Політика
"Вони скривдили нашого Дональда". Пропагандони путіна явно засмучені судовим вироком Трампу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 червня 2024, 11:58
Перемога чи поразка. Який результат російсько-української війни можливий? – Том Купер
Політика
Перемога чи поразка. Який результат російсько-української війни можливий? – Том Купер
Переклад iPress – 04 червня 2024, 00:27
Геноцид, сутінки європейських демократій, відродження фашизму в Європі. Що станеться, якщо рашизм переможе – The Telegraph
Політика
Геноцид, сутінки європейських демократій, відродження фашизму в Європі. Що станеться, якщо рашизм переможе – The Telegraph
Переклад iPress – 03 червня 2024, 16:03
Реакція бумерангу. Стратегічна поразка росії у Харківській наступальній операції – Філліпс О'Брайен
Політика
Реакція бумерангу. Стратегічна поразка росії у Харківській наступальній операції – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 червня 2024, 12:29
Чим вимірюється російський успіх на фронті. Зомбі на Заході,
Політика
Чим вимірюється російський успіх на фронті. Зомбі на Заході, "всезбиваюче" російське ППО та шведські літаки для України – Том Купер
Переклад iPress – 03 червня 2024, 05:42
Організовуватися заради перемоги. Захід має не боятися, а бути готовим – Бен Годжес
Політика
Організовуватися заради перемоги. Захід має не боятися, а бути готовим – Бен Годжес
Переклад iPress – 31 травня 2024, 12:05
Нація вбивць. Кремль не здатен позбутися методів і звичок радянських часів – Марк Тот та Джонатан Світ
Політика
Нація вбивць. Кремль не здатен позбутися методів і звичок радянських часів – Марк Тот та Джонатан Світ
Переклад iPress – 31 травня 2024, 08:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється