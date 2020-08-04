Німецька економіка в другому кварталі може обвалитися майже на 10%
Економіці Німеччини, найбільшій в ЄС, прогнозують обвал у другому кварталі на 9,8%.
Про це повідомили в середу провідні аналітичні центри Німеччини, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Це буде більш ніж в два рази більше, ніж падіння, що спостерігалося в першому кварталі 2009 року, під час світової фінансової кризи.
Німеччина вже кілька тижнів перебуває в стані ізоляції. Школи, магазини, ресторани, спортивні споруди та інші несуттєві підприємства були закриті, і багато компаній припинили виробництво, щоб сприяти уповільненню поширення хвороби.
"Цілком імовірно, що криза затягнеться довше, ніж очікувалося, і призведе до заморожування виробництва", - сказав Тімо Воллмерсхойзер, економіст інституту Ifo, одного з аналітичних центрів, що взяли участь у підготовці доповіді.
"За такого сценарію рецесія буде глибшою, а відновлення - повільнішим. Крім того, уряду буде складніше запобігти банкрутству підприємств", - додав він.
Провідні економічні дослідницькі інститути заявили, що економіка, ймовірно, скоротилася на 1,9% з січня по березень.
"Пандемія коронавірусу викликає глибоку рецесію в Німеччині", - заявили інститути, чиї прогнози лежать в основі економічних прогнозів уряду. В свої прогнозах вони врахували значний ризик погіршення ситуації.
Інститути заявили, що безпрецедентний пакет допомоги в 750 мільярдів євро, схвалений минулого місяця для пом'якшення економічних наслідків кризи, призведе до того, що співвідношення боргу до обсягу виробництва Німеччини зросте до 70% в цьому році з приблизно 60% до початку спалаху.
Міністр фінансів Олаф Шольц, який пообіцяв надати додаткові стимули після пандемії, сказав, що коефіцієнт боргу Німеччини може досягти 75%.
Нагадаємо, що німецькій економіці прогнозують падіння у 2020 році на 2,8%
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