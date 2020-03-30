Німецькій економіці прогнозують падіння у 2020 році на 2,8%

За ризиковим сценарієм-1 (V) - відновлення економіки почнеться не раніше, ніж у 2021 році

"За базовим сценарієм - який, з наявною інформацією, є найбільш імовірним, Рада припускає, що протягом літа економічна ситуація нормалізується, за тією ж тенденцією, яка зараз простежується у Китаї. У цьому випадку, ВВП країни у 2020 році знизиться на 2,8%. У 2021 році, натомість, можливе зростання до 3,7%", - зазначають у звіті.

За найбільш імовірним сценарієм, у 2020 році ВВП Німеччини впаде на 2,8%, але у наступному році відновить зростання.

Як повідомляє "Європейська правда", такий прогноз оприлюднила Німецька рада економічних експертів, зазначає "Економічна правда".

"За базовим сценарієм - який, з наявною інформацією, є найбільш імовірним, Рада припускає, що протягом літа економічна ситуація нормалізується, за тією ж тенденцією, яка зараз простежується у Китаї. У цьому випадку, ВВП країни у 2020 році знизиться на 2,8%. У 2021 році, натомість, можливе зростання до 3,7%", - зазначають у звіті.

За ризиковим сценарієм-1 (V) - відновлення економіки почнеться не раніше, ніж у 2021 році.

За ризиковим сценарієм-2 (U), якщо вжиті урядом заходи не допоможуть попередити значні негативні наслідки для економіки, можливе падіння ВВП на 4,5%, а зростання у 2021 році - на 1%. За прогнозом, оприлюдненим раніше мюнхенським Інститутом економічних досліджень (ifo Institut), внаслідок пандемії економіка Німеччини у 2020 році може скоротитися на 1,5-6%.

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