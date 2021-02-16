Німецька клініка припинила COVID-вакцинацію через скарги на побічні ефекти

У німецькому містечку Емден, земля Нижня Саксонія, 29 співробітників клініки поскаржилися на сильні побічні ефекти після першої вакцинації препаратом від AstraZeneca.

Про це повідомляє NDR 1, передає Укрінформ.

Багато хто з постраждалих скаржився на нудоту, головний біль та інколи на високу температуру. Реакція на щеплення виявилася гіршою, ніж очікувалось. Вакцинацію вирішили припинити, щоби не вивести зі строю багатьох працівників відразу, сказав старший лікар. Всього 194 працівників, включаючи медсестер та лікарів, були щеплені вакциною AstraZeneca у п'ятницю та суботу. Реакція проявилася у 15% з них.

Також в Ольденбурзі вакцинований медперсонал відчував побічні ефекти, такі як озноб і нудота.

“Немає причин кардинально змінювати стратегію вакцинації”, - заявив речник міністерства соціальних справ.

У Інституті Роберта Коха також стверджують, що реакції можуть виникати після усіх трьох затверджених у ЄС на сьогодні вакцин. Як правило, вони починаються незабаром після щеплення і тривають кілька днів. Виробник AstraZeneca теж не бачить причин для занепокоєння: «реакції, про які повідомляється, є такими, як ми й очікували, виходячи з результатів нашої програми клінічного дослідження», - оголосила компанія. Тимчасові місцеві реакції, такі як біль у місці ін'єкції та системні реакції, такі як легкий головний біль, втома, озноб та нездужання, є, за твердженням розробника, нормальними явищами. Ці реакції виникають частіше через день після першої вакцинації, після другої дози вони зустрічаються рідше.

Водночас експерти радять вакцинувати одночасно лише 50 відсотків працівників вакциною від AstraZeneca, решту – після того, як перша група повернеться до виконання своїх функцій.

Станом на 15 лютого в Німеччині вакциновано 2 736 109 людей (3,3% населення), з них трохи більше половини отримали вже дві дози. Цими днями завершується вакцинація людей старше 80 років, паралельно щеплення робилося окремим групам медичних працівників. З березня почнеться другий етап вакцинації.

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