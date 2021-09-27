Німецька компанія через зростання ціни на газ припинила поставки клієнтам

Німецька компанія Deutsche Energiepool припинила поставки газу клієнтам через високі ціни на газовому ринку.

Про це йдеться в повідомленні компанії, пише "Економічна правда".

"За останні кілька місяців закупівельні ціни на природний газ і електроенергію на ф'ючерсному ринку зросли втричі, а ціни на короткострокові закупівлі зросли приблизно в п'ять разів. Такого швидкого і безпрецедентного розвитку на енергетичному ринку ніхто не міг очікувати", - зазначають там

За їх словами, компанія більше не може так продовжувати через економічну недоцільність. Тому вони змушені розірвати багато з укладених контрактів.

При постачанні газу клієнтів її замінить компанія Eon.

Нагадаємо, що в уряді Британії проведуть зустріч з представниками енергетичної галузі, щоб обговорити дії у зв’язку зі значним зростанням цін на природний газ для бізнесу і побутових споживачів.