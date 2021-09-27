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Німецька компанія через зростання ціни на газ припинила поставки клієнтам

При постачанні газу клієнтів її замінить компанія Eon
Німецька компанія Deutsche Energiepool припинила поставки газу клієнтам через високі ціни на газовому ринку.
Німецька компанія через зростання ціни на газ припинила поставки клієнтам Фото: lb.ua

Про це йдеться в повідомленні компанії, пише "Економічна правда".

"За останні кілька місяців закупівельні ціни на природний газ і електроенергію на ф'ючерсному ринку зросли втричі, а ціни на короткострокові закупівлі зросли приблизно в п'ять разів. Такого швидкого і безпрецедентного розвитку на енергетичному ринку ніхто не міг очікувати", - зазначають там

За їх словами, компанія більше не може так продовжувати через економічну недоцільність. Тому вони змушені розірвати багато з укладених контрактів.

При постачанні газу клієнтів її замінить компанія Eon.

Нагадаємо, що в уряді Британії проведуть зустріч з представниками енергетичної галузі, щоб обговорити дії у зв’язку зі значним зростанням цін на природний газ для бізнесу і побутових споживачів.

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27 09 2021 10:41
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