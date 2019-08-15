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Німецька компанія візьме участь у будівництві гідроелектростанцій в Україні

Німецька компанія може взяти участь у проєктах з будівництва Канівської ГАЕС, Каховської ГЕС-2 та Дністровської ГАЕС
Державне Укргідроенерго, що оперує великими українськими гідроелектростанціями, підписало меморандум про співпрацю з німецькою компанією Inpec Engineering GmbH. Меморандум передбачає співробітництво у питаннях будівництва ГЕС в Україні.
Німецька компанія візьме участь у будівництві гідроелектростанцій в Україні Фото: buknews.com.ua

Зокрема, німецька компанія може взяти участь у проєктах з будівництва Канівської ГАЕС (гідроакумулюючої електростанції), Каховської ГЕС-2 та будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС, повідомляє "Громадське".

"Укргідроенерго" шукає партнерів для реалізації інвестиційних проектів, що мають стратегічне значення для стабільної роботи енергосистеми, адже стратегічною метою Товариства є забезпечення енергосистеми України електроенергією та резервом потужності завдяки гідроресурсам річок Дніпро та Дністер", - повідомили в "Укргідроенерго".

Додамо, що станом на початок квітня 2019 року домашні сонячні електростанції встановили 8850 українських сімей.

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15 08 2019 13:58
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