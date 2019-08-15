БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИДержавне Укргідроенерго, що оперує великими українськими гідроелектростанціями, підписало меморандум про співпрацю з німецькою компанією Inpec Engineering GmbH. Меморандум передбачає співробітництво у питаннях будівництва ГЕС в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німецька компанія візьме участь у будівництві гідроелектростанцій в Україні
Німецька компанія може взяти участь у проєктах з будівництва Канівської ГАЕС, Каховської ГЕС-2 та Дністровської ГАЕС
Фото: buknews.com.ua
Зокрема, німецька компанія може взяти участь у проєктах з будівництва Канівської ГАЕС (гідроакумулюючої електростанції), Каховської ГЕС-2 та будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС, повідомляє "Громадське".
"Укргідроенерго" шукає партнерів для реалізації інвестиційних проектів, що мають стратегічне значення для стабільної роботи енергосистеми, адже стратегічною метою Товариства є забезпечення енергосистеми України електроенергією та резервом потужності завдяки гідроресурсам річок Дніпро та Дністер", - повідомили в "Укргідроенерго".
Додамо, що станом на початок квітня 2019 року домашні сонячні електростанції встановили 8850 українських сімей.
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