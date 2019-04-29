Скільки в Україні домашніх сонячних електростанцій, - ІНФОГРАФІКА

З початку року їх кількість зросла на тисячу триста дев'яносто-три або 19%

На початок квітня 2019 року домашні сонячні електростанції встановили 8850 українських сімей.

Загальна потужність домашніх СЕС - 190 МВт, в перерахунку на одну сім'ю - 21,5 кВт. Всього в напрямок інвестували 180 млн євро, повідомляє Держенергоефективності.

Статистика по регіонах:

Дніпропетровська область - 1 072 станції на 25 МВт;

Київська область - 904 станції на 25 МВт;

Тернопільська область - 808 станцій на 21 МВт;

Івано-Франківська область - 50 станцій на 13 МВт;

Кіровоградська область - 562 станції на 15 МВт;

Найактивніше зростає кількість домашніх СЕС в Житомирській і Тернопільській області (+ 20% за рік). Лідер серед міст - Миколаїв (+ 30%). У відомстві пов'язують це з держпрограмою підтримки, які компенсують від 10% до 30% витрат на установку обладнання.

Нагадаємо, що за підсумками 2018 року в Україні встановили електростанцій, що генерують електрику з відновлювальних джерел, загальною потужністю 813 мегават, що у майже три рази більше, ніж у 2017 році.

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