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Скільки в Україні домашніх сонячних електростанцій, - ІНФОГРАФІКА

З початку року їх кількість зросла на тисячу триста дев'яносто-три або 19%
На початок квітня 2019 року домашні сонячні електростанції встановили 8850 українських сімей.
Скільки в Україні домашніх сонячних електростанцій, - ІНФОГРАФІКА Фото: kilowatt.net.ua

Загальна потужність домашніх СЕС - 190 МВт, в перерахунку на одну сім'ю - 21,5 кВт. Всього в напрямок інвестували 180 млн євро, повідомляє Держенергоефективності.

Статистика по регіонах:

  • Дніпропетровська область - 1 072 станції на 25 МВт;
  • Київська область - 904 станції на 25 МВт;
  • Тернопільська область - 808 станцій на 21 МВт;
  • Івано-Франківська область - 50 станцій на 13 МВт;
  • Кіровоградська область - 562 станції на 15 МВт;

Найактивніше зростає кількість домашніх СЕС в Житомирській і Тернопільській області (+ 20% за рік). Лідер серед міст - Миколаїв (+ 30%). У відомстві пов'язують це з держпрограмою підтримки, які компенсують від 10% до 30% витрат на установку обладнання.

Нагадаємо, що за підсумками 2018 року в Україні встановили електростанцій, що генерують електрику з відновлювальних джерел, загальною потужністю 813 мегават, що у майже три рази більше, ніж у 2017 році.

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29 04 2019 17:41
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