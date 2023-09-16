Німецька Quantum Systems передасть Києву 100 тактичних дронів
Про мер Києва Віталій Кличко написав в Telegram-каналі.
Тактичні дрони вже вже тестували в Україні.
"Німецька компанія Quantum Systems передасть Києву 100 тактичних дронів нового покоління, які вже тестували в Україні. А столиця спрямує техніку нашим захисникам на фронт", - йдеться в дописі.
Кличко додав, що відповідних домовленостей з інвестором та керівництвом компанії було досягнуто на щорічному саміті Інституту Стерна Стюарта, який відбувається в Німеччині.
Нагадаємо, що в кінці травня Україна замовила у німецької компанії 300 розвідувальних дронів.