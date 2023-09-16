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Німецька Quantum Systems передасть Києву 100 тактичних дронів

16 вересня 2023, 20:55
Німецька Quantum Systems передасть Києву 100 тактичних дронів
Handelsblatt
Німецька компанія Quantum Systems передасть 100 тактичних дронів нового покоління для фронту.

Про мер Києва Віталій Кличко написав в Telegram-каналі.

Тактичні дрони вже вже тестували в Україні.

"Німецька компанія Quantum Systems передасть Києву 100 тактичних дронів нового покоління, які вже тестували в Україні. А столиця спрямує техніку нашим захисникам на фронт", - йдеться в дописі. 

Кличко додав, що відповідних домовленостей з інвестором та керівництвом компанії було досягнуто на щорічному саміті Інституту Стерна Стюарта, який відбувається в Німеччині.

Нагадаємо, що в кінці травня Україна замовила у німецької компанії 300 розвідувальних дронів.

 

КиївкличкоQuantum Systemsтактичні дрони

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