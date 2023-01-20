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ПОЛІТИКА

Німецька розвідка стурбована втратами України у боях за Бахмут – Spiegel

20 січня 2023, 16:08
Німецька розвідка стурбована втратами України у боях за Бахмут – Spiegel
Бахмут
Німецька Федеральна служба розвідки (BND) стурбована високими втратами української армії в боях за місто Бахмут.

Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Як йдеться у публікації, BND на секретному засіданні цього тижня повідомила депутатм в Бундестазі, що наразі українська армія щодня втрачає тризначну кількість солдатів у боях з російськими окупантами.

"На фронті під Бахмутом українці наразі зазнають величезних втрат, у брифінгу BND йшлося про тризначні цифри загиблих за день. Падіння Бахмута, згідно з аналізом, мало б наслідки для всієї лінії української оборони. Росія, мовляв, зараз кидає солдатів, як гарматне м'ясо, оскільки втрати там не відіграють для неї жодної ролі", - сказано у публікації.

Британська розвідка раніше повідомляла, що один з двох основних шляхів постачання України до Бахмута зараз перебуває під зростаючим тиском.

Знімки показують, що з початку січня 2023 року південь і схід Бахмута продовжують піддаватися інтенсивним артилерійським обстрілам. 

Раніше повідомлялось, що росія планує перекинути в Україну свої танки Т-14.

війнаНімечинарозвідкаБахмут

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