росія планує перекинути в Україну свої танки Т-14 – розвідка

росія, ймовірно, розглядає можливість переміщення в Україну невеликої кількості своїх нових основних бойових танків Т-14 "Армата".

Зокрема, наприкінці грудня 2022 року супутникові знімки показали Т-14 на полігоні на півдні росії, який пов’язаний з діяльністю російської армії перед вторгненням в Україну, вважають аналітики розвідки Міністерства оборони Великої Британії .

Це сталося після того, як російські ЗМІ заявили, що Т-14 готуються до розгортання. Однак ще незрозуміло, чи росія ще перемістила цей тип в Україну.

"Будь-яке розгортання Т-14, ймовірно, буде ризикованим рішенням для росії. Одинадцять років розробки програми супроводжувалися затримками, скороченням запланованого розміру парку та повідомленнями про проблеми з виробництвом", – зазначають аналітики британської розвідки.

Водночас додатковим викликом для рф є налагодження свого логістичного ланцюга для Т-14, оскільки він більший і важчий за інші російські танки.

"Якщо росія розгорне Т-14, то, швидше за все, в пропагандистських цілях. Ймовірно, було виготовлено лише кілька десятків машин, а командири навряд чи довірять машині у бою", – зауважують аналітики.

Раніше повідомлялось, що розвідка Британії оцінила ситуацію в Соледарі та Бахмуті.