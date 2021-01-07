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Німецька вакцина CureVac показала ефективність 48%

Дані підтверджують хороший профіль безпеки CVnCoV у всіх вікових групах
Вакцина проти коронавірусу від німецької біофармацевтичної компанії CureVac N.V. захищає від зараження коронавірусом менше ніж на 50%, але попереджає важкий перебіг хвороби.
Німецька вакцина CureVac показала ефективність 48% Фото: pexels.com, cottonbro
Про це компанія оголосила на своєму сайті за результатами випробування фази 2b/3, повідомляє  Укрінформ.
 
"Кандидат на вакцину CVnCoV показав загальну ефективність 48% проти захворювання COVID-19 будь-якої тяжкості, включаючи випадки помірних та не обов'язково респіраторних симптомів", - йдеться у пресрелізі.
 
За даними розробників, у віковій групі від 18 до 60 років препарат продемонстрував ефективність проти зараження на рівні 53% і 100% захисту від госпіталізації та смерті. Для вікової групи старше 60 років, які становлять 9% обстежених випадків, наявні дані не дозволяють статистично чітко визначити ефективність, додали у фармацевттичній компанії.
 
"Дані підтверджують хороший профіль безпеки CVnCoV у всіх вікових групах", - роблять висновок розробники.
 
"Цей остаточний аналіз показав, що CVnCoV може зробити цінний внесок у охорону здоров’я, якщо учасники дослідження у віці від 18 до 60 років будуть повністю захищені від госпіталізації чи смерті та з ефективністю 77% від середньої та важкої форми захворювання. Ми вважаємо, що цей профіль ефективності є важливим внеском у управління пандемією COVID-19 та боротьбу з динамічним поширенням варіантів вірусу", - заявив Франц-Вернер Хаас, генеральний директор CureVac.
 
Наявні дані були надані Європейському агентству з лікарських засобів (EMA).
 
У завершальній фазі випробувань взяли участь 40 тисяч людей. Досліджувалася дія кандидата вакцини проти 15 штамів вірусу, які були відомі на той час.
 
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01 07 2021 15:55
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