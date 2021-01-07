НОВИНИВакцина проти коронавірусу від німецької біофармацевтичної компанії CureVac N.V. захищає від зараження коронавірусом менше ніж на 50%, але попереджає важкий перебіг хвороби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німецька вакцина CureVac показала ефективність 48%
Дані підтверджують хороший профіль безпеки CVnCoV у всіх вікових групах
Фото: pexels.com, cottonbro
Про це компанія оголосила на своєму сайті за результатами випробування фази 2b/3, повідомляє Укрінформ.
"Кандидат на вакцину CVnCoV показав загальну ефективність 48% проти захворювання COVID-19 будь-якої тяжкості, включаючи випадки помірних та не обов'язково респіраторних симптомів", - йдеться у пресрелізі.
За даними розробників, у віковій групі від 18 до 60 років препарат продемонстрував ефективність проти зараження на рівні 53% і 100% захисту від госпіталізації та смерті. Для вікової групи старше 60 років, які становлять 9% обстежених випадків, наявні дані не дозволяють статистично чітко визначити ефективність, додали у фармацевттичній компанії.
"Дані підтверджують хороший профіль безпеки CVnCoV у всіх вікових групах", - роблять висновок розробники.
"Цей остаточний аналіз показав, що CVnCoV може зробити цінний внесок у охорону здоров’я, якщо учасники дослідження у віці від 18 до 60 років будуть повністю захищені від госпіталізації чи смерті та з ефективністю 77% від середньої та важкої форми захворювання. Ми вважаємо, що цей профіль ефективності є важливим внеском у управління пандемією COVID-19 та боротьбу з динамічним поширенням варіантів вірусу", - заявив Франц-Вернер Хаас, генеральний директор CureVac.
Наявні дані були надані Європейському агентству з лікарських засобів (EMA).
У завершальній фазі випробувань взяли участь 40 тисяч людей. Досліджувалася дія кандидата вакцини проти 15 штамів вірусу, які були відомі на той час.
Читайте також: В Італії дозволили змішувати вакцини від коронавірусу
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 07 2021 15:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Штатах розробили прототип маски, яка виявляє COVID-19
- ФОТО У Франкфурті поліція розігнала водометом коронаскептиків і їх опонентів
- ФОТО Як миють дороги, зупинки та підземні переходи у Києві
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
No articles