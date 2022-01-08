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Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну. Офіційно

Наші артилеристи вітають німецьких партнерів
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Long Hand - реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MARS II вже в Україні.
Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну. Офіційно Фото: https://twitter.com/oleksiireznikov
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Твіттері.
 
"В Україну прибув третій брат із родини "Довгої руки" – РСЗВ MARS II із Німеччини", - написав він.
 
Резніков також висловив вдячність Німеччині та особисто міністру оборони Крістін Ламбрехт за ці системи. "Наші артилеристи вітають німецьких партнерів", - зазначив він.
 
Нагадаємо, що 23 червня американські системи залпового вогню HIMARS також вперше прибули до України.
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01 08 2022 14:22
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