НОВИНИМіністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Long Hand - реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MARS II вже в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну. Офіційно
Наші артилеристи вітають німецьких партнерів
Фото: https://twitter.com/oleksiireznikov
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Твіттері.
"В Україну прибув третій брат із родини "Довгої руки" – РСЗВ MARS II із Німеччини", - написав він.
Резніков також висловив вдячність Німеччині та особисто міністру оборони Крістін Ламбрехт за ці системи. "Наші артилеристи вітають німецьких партнерів", - зазначив він.
Нагадаємо, що 23 червня американські системи залпового вогню HIMARS також вперше прибули до України.
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01 08 2022 14:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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