Німецькі слідчі з’ясували причину витоків газу на "Північних потоках"
Про це повідомляє ARD.
За даними видання, німецькі експерти з вибухових речовин федеральної поліції та водолази працювали на місці події. Вони спустили на дно безпілотник, за допомогою якого було зроблено знімки пошкоджень на трубопроводах.
В ARD зазначають, що витік газу становить у діаметрі 8 метрів. При цьому обидва трубопроводи мають два пошкодження. Недоторканою залишилася лише одна нитка "Північного потоку-2".
Джерела в урядових колах ФРН розповіли виданню, що, згідно з висновками німецьких слідчих, "витік міг виникнути тільки внаслідок вибуху".
При цьому поліція вже передала знімки генеральному прокурору, який кілька днів тому розпочав розслідування за звинуваченням у "створенні вибухового пристрою" та "антиконституційному саботажі".
Нагадаємо, що служба безпеки Швеції підтвердила, що газопроводи Nord Stream пошкоджені внаслідок вибухів.
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