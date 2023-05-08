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ПОЛІТИКА

Німецькі товари постачають до росії через країни СНД в обхід санкцій – Bild

08 травня 2023, 18:22
Німецькі товари постачають до росії через країни СНД в обхід санкцій – Bild
Фото: gettyimages.com
За даними Bild на збільшення поставок товарів з Німеччини в країни СНД вже звернув увагу і спецпредставник ЄС з санкцій Девід О'салліван.

Після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження санкцій проти росії експорт товарів з Німеччини до країн СНД щонайменше подвоївся.

Як повідомляє  Bild.

Як повідомляється, за минулий рік імпорт німецьких товарів до Казахстану, Вірменії та Грузії подвоївся. Постачання до Таджикистану зросли на 150%, до Білорусі - на 77%, до Киргизстану - на 994%.

За підрахунками Східного комітету німецької економіки, за 2022 рік збільшився експорт із Німеччини:

- автомобілів та автозапчастин: до Казахстану - на 507%, до Вірменії - на 761%;

- хімічної продукції: до Казахстану - на 129%, до Вірменії - на 110%;

- електрообладнання: до Узбекистану - на 105%, до Вірменії - на 344%;

- металопродукції: до Казахстану - на 137%;

- одяг: до Казахстану - на 88%.

Влада Німеччини вважає, що це може бути постачання в росію паралельним імпортом в обхід санкцій і вважає це неприпустимим. За даними Bild, на збільшення постачання товарів з Німеччини до країн СНД вже звернув увагу і спецпредставник ЄС із санкцій Девід О'Салліван.

"Одне можна сказати точно: окремі продукти можуть не продаватися в росію у відповідь на напад на Україну. До них належать, але не обмежуються, предмети розкоші та дорогі автомобілі, обладнання для енергетичної промисловості та передові технології. Тим не менш: загальна підозра проти німецької економіки є недоречною" , - вважає Східний комітет німецької економіки. Асоціація виступає за внесення в "чорний список" компаній, які обходять санкції проти росії. Федеральна асоціація зовнішньої торгівлі покладає відповідальність за це на федеральний уряд.

Нагадаємо, Єврокомісія завершила розробку 11 пакету санкцій.

війнасанкціі проти росіїНімеччина

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