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Німецькі винищувачі підіймалися в повітря через російський літак-шпигун над Балтійським морем

07 квітня 2024, 09:57
Німецькі винищувачі підіймалися в повітря через російський літак-шпигун над Балтійським морем
Ту-95. Фото: Action press
російський літак рухався без транспондера.

У суботу, 6 квітня, німецькі Військово-повітряні сили підіймали свої винищувачі в повітря через порушення повітряного простору російським військовим літаком.

Про це повідомляє Team Luftwaffe.

Наші євро-винищувачі з VAPB вилетіли сьогодні з Лієлварде, Латвія, щоб перехопити російський COOT-A (Іл-20) над Балтійським морем, який рухався без транспондера”, – йдеться у дописі.

Зазначається, що це вже другий подібний інцидент з початку цього року, коли винищувачі ВПС Німеччини Eurofighters були змушені супроводжувати російський військовий літак. Наприкінці січня вони також протягом нетривалого часу супроводжували російський військовий літак біля острова Рюген у міжнародному повітряному просторі, перш ніж той повернув назад на схід. Той російський літак-розвідник також летів з відключеним сигналом транспондера.

Вони вилетіли з латвійської бази Лієлварде. Німеччина в складі НАТО бере участь у повітряному спостереженні за небом країн Балтії.

війна в Україніросія-агресорвинищувачіF-16балтійське море

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