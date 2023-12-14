Німецькі винищувачі підняли по тривозі через російський дрон над Румунією

Як пише видання, винищувачі було піднято у повітря коли російські терористи атакували безпілотниками український порт Ізмаїл на Дунаї.

Німеччина, у ніч на 14 грудня, підіймала по тривозі винищувачі через порушення російським "Шахедом" повітряного простору над Румунією.

Про це повідомляє Bild.

Як пише видання, винищувачі було піднято у повітря коли російські терористи атакували безпілотниками український порт Ізмаїл на Дунаї. Тоді ж щонайменше один із дронів порушив повітряний простір Румунії - країни НАТО. У відповідь в небо були підняті винищувачі Eurofighter.

"Німецькі пілоти встановили зоровий контроль над російськими літальними апаратами, але наказу від НАТО збивати їх не надходило", - додає Bild.

Зокрема, згідно з попередніми даними, один із БпЛА міг вибухнути над повітряним простором Румунії.

У ніч на 14 грудня російські терористи атакували територію України ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300. Шість ЗКР було випущено близько опівночі з тимчасово окупованої частини Херсонської області у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

Раніше повідомлялось, що росія запускає дрони-камікадзе по Україні з п'яти майданчиків.

Балаклавський район Севастополя в тимчасово окупованому Криму став п'ятим підтвердженим місцем запуску росіянами безпілотних літальних апаратів Shahed односторонньої атаки, якими рф атакує Україну, поряд з мисом Чауда, Єйськом, Приморськом та Курськом.