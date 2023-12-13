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ПОЛІТИКА

росія запускає дрони-камікадзе по Україні з п'яти майданчиків – британська розвідка

13 грудня 2023, 12:19
росія запускає дрони-камікадзе по Україні з п'яти майданчиків – британська розвідка
Джерело: iswnews.com
Британська розвідка зазначає, що рф намагається розосередити свої можливості.

Балаклавський район Севастополя в тимчасово окупованому Криму  став п'ятим підтвердженим місцем запуску росіянами безпілотних літальних апаратів Shahed односторонньої атаки, якими рф атакує Україну, поряд з мисом Чауда, Єйськом, Приморськом та Курськом.

Про це повідомляють аналітики Міністерства оборони Великої Британії.

Так, 12 грудня 2023 року росія запустила щонайменше 15 БПЛА саме з Балаклавського району Крим на південь від Севастополя.

Британські аналітики зазначають, що росія, найімовірніше, розосереджує свої можливості запуску БПЛА OWA в декількох місцях як для захисту своїх сил, так і для ускладнення зусиль української протиповітряної оборони.

Так, 5 грудня російські офіційні особи заявили, що перехопили атаку 41 українського БПЛА на російську військову інфраструктуру в Криму, в тому числі в районі мису Чауда.

"Мис Чауда на південному сході Криму - відомий пусковий майданчик "Шахідів", який росіяни використовують з початку вересня 2023 року. росія, ймовірно, використовуватиме додаткові пускові майданчики у відповідь на українські атаки, змушуючи Україну адаптуватися до нових транзитних коридорів цих систем", - зазначили у британській розвідці.

В ніч на 13 грудня 2023 року війська рф атакували Україну десятьма безпілотниками типу Shahed з району Балаклави. Сили протиповітряної оборони ЗСУ знищили усі десять ворожих дронів. Більшість із них були спрямовані по Одеській області. Один зі збитих безпілотників впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі. В результаті там зайнялася пожежа,  двоє співробітників підприємства дістали поранення.

В наслідок ракетної атаки, завданої росіянами по Києву 13 грудня, постраждали 53 людини, серед яких є діти.

дрони-камікадзерф тероризм

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