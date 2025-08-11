У росії відкрили перший "Центр управління БПЛА"

москва розгортає мережу баз для розвідувально-ударних дронів на тлі загострення з США.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про відкриття першого в країні "Центру управління безпілотними літальними апаратами" (БПЛА) на Камчатці, який став частиною військово-морської бази дронів.

Про це повідомляє Defense Express.

Центр створений для координації роботи розвідувально-ударних дронів типу "Форпост" та "Оріон" (раніше відомих як "Іноходець"). Основні завдання — моніторинг територій, посилення безпеки Північного морського шляху та стратегічної бази атомних підводних човнів.

Новий Центр управління відповідатиме за збір і аналіз розвідувальної інформації, отриманої від дронів, щоб підвищити ефективність їхнього використання і забезпечити цілодобове спостереження за важливими районами.

Особлива увага приділяється безпеці стратегічної бази атомних субмарин та їх безперешкодному виходу в океан.