У росії відкрили перший "Центр управління БПЛА"
11 серпня 2025, 13:09
Фото: УНН
москва розгортає мережу баз для розвідувально-ударних дронів на тлі загострення з США.
Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про відкриття першого в країні "Центру управління безпілотними літальними апаратами" (БПЛА) на Камчатці, який став частиною військово-морської бази дронів.
Про це повідомляє Defense Express.
Центр створений для координації роботи розвідувально-ударних дронів типу "Форпост" та "Оріон" (раніше відомих як "Іноходець"). Основні завдання — моніторинг територій, посилення безпеки Північного морського шляху та стратегічної бази атомних підводних човнів.
Новий Центр управління відповідатиме за збір і аналіз розвідувальної інформації, отриманої від дронів, щоб підвищити ефективність їхнього використання і забезпечити цілодобове спостереження за важливими районами.
Особлива увага приділяється безпеці стратегічної бази атомних субмарин та їх безперешкодному виходу в океан.