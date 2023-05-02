Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Німецькі виробники танка Leopard 2 вирішують судовий спір – Reuters

02 травня 2023, 14:57
Німецькі виробники танка Leopard 2 вирішують судовий спір – Reuters
Фото: dw.com
Компанія Rheinmetall з Дюссельдорфа виготовляє гармати для Leopard 2, а компанія KMW з Мюнхена виготовляє шасі.

Німецькі виробники зброї Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann врегулювали судову суперечку про права інтелектуальної власності на Leopard 2, один із найдосконаліших бойових танків у світі.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія Rheinmetall з Дюссельдорфа виготовляє гармати для Leopard 2, а компанія KMW з Мюнхена виготовляє шасі.

KMW подала до суду після заяви, зробленої генеральним директором Rheinmetall Арміном Паппергером в інтерв'ю газеті Neue Zuercher Zeitung у березні, в якій він сказав, що Rheinmetall володіє правами на модель Leopard 2A4.

Окружний суд Мюнхена заявив, що слухання у вівторок було скасовано через мирову угоду між двома компаніями. Суд не повідомив жодних подробиць.

У Rheinmetall заявили, що обидві сторони прагнули врегулювати суперечку якнайшвидше, щоб повернутися до повсякденних справ.

"У заявах, які стали предметом позову, ні Паппергер, ні Rheinmetall AG не хотіли і не хотіли стверджувати, що Rheinmetall AG має виняткові права на основний бойовий танк Leopard 2A4", - йдеться у заяві компанії.

Не повідомляючи жодних фінансових подробиць, Rheinmetall заявив, що судовий процес було припинено за взаємною згодою сторін.

Вищі витрати на оборону допомогли Rheinmetall зафіксувати рекордний прибуток минулого року, і він приєднався до німецького індексу блакитних фішок DAX.

Раніше цього року Німеччина поступилася тиском з боку союзників і погодилася направити танки Leopard до України.

Раніше повідомлялось, що Німеччина планує виробити для України 250 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів.

НімеччинаLeopard 2Rheinmetall

Останні матеріали

Контрнаступ міг би бути спрямований на ізоляцію Кримського півострова. Звільнення Криму змінює все – Бен Ходжес
Контрнаступ міг би бути спрямований на ізоляцію Кримського півострова. Звільнення Криму змінює все – Бен Ходжес
Переклад iPress – 02 травня 2023, 17:01
КОНТРНАСТУП. Цьогоріч Україна має шанс змінити геополітику на покоління, так само і США – The Atalntic
Політика
КОНТРНАСТУП. Цьогоріч Україна має шанс змінити геополітику на покоління, так само і США – The Atalntic
Переклад iPress – 02 травня 2023, 13:04
Контрнаступ. Він визначить майбутнє демократичного світу – The Atalntic
Контрнаступ. Він визначить майбутнє демократичного світу – The Atalntic
Переклад iPress – 02 травня 2023, 09:07
Весняний суботник для кремлівського Гітлера. Останній шанс на перезавантаження осатанілого путіна – The Daily Beast
Політика
Весняний суботник для кремлівського Гітлера. Останній шанс на перезавантаження осатанілого путіна – The Daily Beast
Переклад iPress – 01 травня 2023, 17:12
Західні аналітики здебільшого не розуміють різницю між російською та українською арміями. ЗСУ стратегічно вірно прорахували битву за Бахмут – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Західні аналітики здебільшого не розуміють різницю між російською та українською арміями. ЗСУ стратегічно вірно прорахували битву за Бахмут – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 травня 2023, 13:09
Яким буде успішний наступ для України. Визначаємо критерії успіху та невдач – Мік Раян
Технології
Яким буде успішний наступ для України. Визначаємо критерії успіху та невдач – Мік Раян
Переклад iPress – 01 травня 2023, 09:29
Економіка та боєздатність. Чому НАТО не постачає Україні винищувачі західної розробки? – Том Купер
Технології
Економіка та боєздатність. Чому НАТО не постачає Україні винищувачі західної розробки? – Том Купер
Переклад iPress – 30 квітня 2023, 17:35
Чи можливий успіх без F-16? Які сили і засоби Україна може застосувати в контрнаступі – Джан Касапоглу
Cуспільство
Чи можливий успіх без F-16? Які сили і засоби Україна може застосувати в контрнаступі – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 28 квітня 2023, 17:14
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється