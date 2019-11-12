Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Німецько-український фонд стане майданчиком для програми кредитування, яку анонсував Зеленський

Контролюватиме роботу фонду НБУ, уточнив прем'єр
"Уряд передав Німецько-український фонд у повне управління Мінфіну. Саме цей фонд стане майданчиком для нашої програми кредитування, яка запрацює з 1 лютого 2020 року", - написав Гончарук у Telegram-каналі із закритого засідання уряду в середу.
Німецько-український фонд стане майданчиком для програми кредитування, яку анонсував Зеленський

Кабінет Міністрів передав під управління Міністерства фінансів Німецько-український фонд, який стане майданчиком для програми доступного кредитування мікро- та малого бізнесу, яку анонсував президент Володимир Зеленський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Уряд передав Німецько-український фонд у повне управління Мінфіну. Саме цей фонд стане майданчиком для нашої програми кредитування, яка запрацює з 1 лютого 2020 року", - написав Гончарук у Telegram-каналі із закритого засідання уряду в середу.

Контролюватиме роботу фонду НБУ, уточнив прем'єр.

Читайте також: Бізнес-спільнота вимагає від Гетьманцева конструктивного доопрацювання змін до Податкового кодексу

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 12 2019 14:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.