БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ"Уряд передав Німецько-український фонд у повне управління Мінфіну. Саме цей фонд стане майданчиком для нашої програми кредитування, яка запрацює з 1 лютого 2020 року", - написав Гончарук у Telegram-каналі із закритого засідання уряду в середу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німецько-український фонд стане майданчиком для програми кредитування, яку анонсував Зеленський
Контролюватиме роботу фонду НБУ, уточнив прем'єр
Кабінет Міністрів передав під управління Міністерства фінансів Німецько-український фонд, який стане майданчиком для програми доступного кредитування мікро- та малого бізнесу, яку анонсував президент Володимир Зеленський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Уряд передав Німецько-український фонд у повне управління Мінфіну. Саме цей фонд стане майданчиком для нашої програми кредитування, яка запрацює з 1 лютого 2020 року", - написав Гончарук у Telegram-каналі із закритого засідання уряду в середу.
Контролюватиме роботу фонду НБУ, уточнив прем'єр.
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