Німецько-український фонд стане майданчиком для програми кредитування, яку анонсував Зеленський Контролюватиме роботу фонду НБУ, уточнив прем'єр

"Уряд передав Німецько-український фонд у повне управління Мінфіну. Саме цей фонд стане майданчиком для нашої програми кредитування, яка запрацює з 1 лютого 2020 року", - написав Гончарук у Telegram-каналі із закритого засідання уряду в середу.

Кабінет Міністрів передав під управління Міністерства фінансів Німецько-український фонд, який стане майданчиком для програми доступного кредитування мікро- та малого бізнесу, яку анонсував президент Володимир Зеленський, повідомляє "Інтерфакс-Україна". "Уряд передав Німецько-український фонд у повне управління Мінфіну. Саме цей фонд стане майданчиком для нашої програми кредитування, яка запрацює з 1 лютого 2020 року", - написав Гончарук у Telegram-каналі із закритого засідання уряду в середу. Контролюватиме роботу фонду НБУ, уточнив прем'єр. Читайте також: Бізнес-спільнота вимагає від Гетьманцева конструктивного доопрацювання змін до Податкового кодексу

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