Бізнес-спільнота вимагає від Гетьманцева конструктивного доопрацювання змін до Податкового кодексу
«Графік подальшої роботи над законопроєктом №1210 має формуватися з урахуванням того, що бізнес-спільнота повинна мати достатньо часу для ретельного напрацювання пропозицій», - йдеться в документі, передає LB.ua.
Зокрема, на думку експертів, потребують перегляду та доопрацювання положення проєкту закону №1210 щодо збільшення можливостей фіскальних органів застосовувати штрафні санкції, можливостей продовження тривалості податкових перевірок, зняття обмежень на запит інформації податковими органами від бізнесу, вибіркове суттєве збільшення податкового навантаження на певні галузі, такі як гірничодобувна, металургійна та тютюнова, масштабні зміни до правил трансфертного ціноутворення тощо.
Представники бізнес-спільноти застерігають, що проєкт закону №1210 містить велику кількість пропозицій, ухвалення яких може призвести до підвищення фіскального тиску на сумлінних платників податків, погіршити інвестиційний клімат країни та негативно позначитися на розвитку економіки країни в цілому.
«Закликаємо владу дослухатися до пропозицій сумлінного бізнесу, який сплачує податки і наповнює бюджет країни, та не перешкоджати його діяльності шляхом поспішного прийняття незбалансованих правил оподаткування», - йдеться в заяві.
Нагадаємо, що Близько 16,7% українських підприємств очікують на зростання кількості працівників у наступні 12 місяців, а 64,1% - готові підвищувати їм зарплату.
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