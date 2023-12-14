Німецький БпЛА Quantum-Systems відкриє дослідницький центр в Україні

Виробник дронів Quantum-Systems створює окремий центр досліджень і розробок в Україні.

Компанія також набирає персонал.

Про це йдеться на сайті.

Компанія Quantum-Systems навесні відкрила в Україні Центр із сервісу, підтримки, навчання та логістики.

"Український R&D-підрозділ зростатиме, він поєднуватиме software і hardware інженерію. Яких саме фахівців ми шукатимемо, поки не можу сказати. Із безпекових міркувань я не можу повідомити, де саме географічно буде R&D-підрозділ, але він працюватиме на базі Центру SSTLC. Також я не можу назвати точну цифру операторів дронів, яких ми вже підготували, адже таким чином ми допоможемо ворогу зрозуміти, яка кількість бортів знаходиться в експлуатації ЗСУ. Однак зазначу, що ми це робимо дуже швидко і мова про кілька десятків операторів щомісяця", - заявив голова Country Chief Operational Officer компанії DOU Олександр Бережний.

Бережний додав, що значна частина роботи українського Центру SSTLC ще з квітня 2023 року є дотичною до R&D, тому компанія вирішила створирти окремий відділ для розробок і досліджень.

"В цьому закладі почали готувати операторів дронів "Vector", також Центр став новою локацією для ремонту й закупівлі запасних частин", - йдеться в коментарі.

Ще влітку у Quantum-Systems говорили, що не відкриватимуть в Україні нові офіси, представництва чи R&D-центри, але планували більше зосередитися на розвитку власного виробничого відділу.

Безпілотник "Vector" компанії Quantum-Systems може злітати і приземлятися вертикально, має двигун із низьким рівнем шуму і зашифрований IP-зв’язок, який передає відеопотік. Компанія співпрацює з Міноборони України: на потреби ЗСУ вже передали сотні таких дронів.

Раніше в Мінцифри повідомили, що Quantum-Systems приєднався до простору Дія.Сity.

"Нещодавно компанія відгукнулася на заклик Українського уряду заснувати виробництво в Україні. Тож резидентство в Дія.City допоможе компанії створити в Україні потужності для виробництва дронів та запуску R&D-центру", - заявили в міністерстві.

Country Chief Operational Officer компанії в наступному році в Україні вироблятимуть запасні частини для дронів "Vector", а на 2025-й планують вже повну збірку цих дронів.

"Щоб реалізувати ці плани, ми орендували приміщення площею кілька тисяч квадратних метрів для нашої команди з виробництва, досліджень і розробок. Плануємо, що над цим проєктом працюватимуть орієнтовно 40 фахівців", - сказав Бережний.

В вересні німецька Quantum Systems передасть Києву 100 тактичних дронів.