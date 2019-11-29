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Німецький Бундесрат заблокував ключові положення захисту клімату

Німецький Бундесрат 29 листопада заблокував частину ухваленого Бундестагом пакету заходів, спрямованих на захист клімату
Водночас у Бундесраті запевняють, що налаштовані на ухвалення цього закону і схвалили основний документ пакета - про скорочення викидів CO2 в атмосферу. Тож законодавці запропонували створити спеціальну погоджувальну комісію для усунення протиріч між двома парламентськими структурами.
Німецький Бундесрат заблокував ключові положення захисту клімату Фото: Високий Замок

Німецький Бундесрат 29 листопада заблокував частину ухваленого Бундестагом пакету заходів, спрямованих на захист клімату, повідомляє "Європейська правда".

У представництві федеральних земель вважають, що необхідне додаткове узгодження деяких положень пакета, зокрема тих, що стосуються податкових змін. Зокрема, йдеться про підвищення пільг, які індивідуально розраховуються за сумою транспортних витрат під час поїздок з роботи і на роботу, а також про зниження ПДВ на міжміські залізничні перевезення й обсяг податкової підтримки, передбаченої для ремонту будівель для підвищення їхньої енергоефективності.

Водночас у Бундесраті запевняють, що налаштовані на ухвалення цього закону і схвалили основний документ пакета - про скорочення викидів CO2 в атмосферу. Тож законодавці запропонували створити спеціальну погоджувальну комісію для усунення протиріч між двома парламентськими структурами.

15 листопада Бундестаг ухвалив значну частину так званого "кліматичного пакета" - запропонованої урядом програми заходів для досягнення до 2030 року цілей у сфері захисту клімату. Ухвалені заходи, у першу чергу, стосуватимуться сфер енергетики, транспорту та будівництва. Частина з них потребувала схвалення парламентом - Бундестагом і Бундесратом.

Нагадаємо, що голова ООН оголосив "надзвичайну кліматичну ситуацію".

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29 11 2019 17:20
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