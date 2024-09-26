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ПОЛІТИКА

Німецький бюджетний комітет схвалив €70 мільйонів на підтримку енергетики України взимку

26 вересня 2024, 11:16
Німецький бюджетний комітет схвалив €70 мільйонів на підтримку енергетики України взимку
Фото: з вільного доступу
Ці гроші забезпечать українські міста і села невеликими теплоелектростанціями, котельнями, генераторами та сонячними системами.

Бюджетний комітет Німеччини затвердив зимовий пакет допомоги енергетиці України вартістю €70 мільйонів.

Про це повідомило Міністерство економічного співробітництва і розвитку Німеччини.

Ці гроші забезпечать українські міста і села невеликими теплоелектростанціями, котельнями, генераторами та сонячними системами. Громадські центри, лікарні, школи та інші соціальні установи отримають більш безпечне та незалежне енергопостачання.

Федеральний міністр економічного співробітництва і розвитку Німеччини Свенья Шульце наголосила, що росія хоче вигнати українців з їхньої землі своїми атаками на енергетичні обʼєкти.

"Ми підтримуємо Україну у відбудові енергопостачання в децентралізований спосіб, тому що тоді росія не зможе її так просто знищити", — додала вона.

Допомога надходитиме громадам, енерго- і теплопостачання яких суттєво пошкоджені через російські атаки. Особливу увагу приділятимуть громадам, які прийняли переселенців.

Нагадаємо, Євросоюз виділить Україні €160 млн для підтримки енергетичної безпеки напередодні зими.

Німеччинаенергетикадопомога Україні

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