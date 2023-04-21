Німецький Continental продав завод та йде з росії

Світовий виробник шин Continental, який володів заводом шин в російському місті, підписав угоду про продаж своєї частки.

Купує активи "Контінентал Тайрс Рус", яка пов'язана з S8 Capital російського бізнесмена Армена Саркісяна.

Про це пише росзмі коммерсант.

"Судячи з усього, аналогічну угоду було укладено і щодо заводу шин, зараз обидві очікують схвалення влади. Армена Саркісяна називали партнером співвласника дилера "Авілон" Олександра Варшавського, сам "Авілон" зараз купує калузький завод Volkswagen. Аналітики зазначають, що індустріальний партнер може гарантувати шинному заводу обсяги поставок", - йдеться в росзмі.

Угоду було підписано в лютому, але на кінець березня, коли було підписано звітність, вимоги щодо закриття угоди не були виконані в повному обсязі, пише видання.

На початку березня гендиректор Continental Ніколай Сетцер заявив, що компанія продає активи в росії.