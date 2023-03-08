Матеріали:
Теми:

Виробник шин Continental продає активи в росії

08 березня 2023, 15:21
Виробник шин Continental продає активи в росії
Німецький виробник шин Continental продає власні активи в рф через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Таку заяву сьогодні зробив генеральний директор компанії Ніколай Сетцер.

Передає Reuters.

Війна (в Україні) є причиною нашого контрольованого виходу з російського ринку. Це означає продаж нашої діяльності, включаючи нашу фабрику в Калузі. Ми знаходимося на просунутій стадії процесу продажу”, — заявив гендлиректор.

Під час повномасштабного вторгнення військ росії до України минулого року компанія спочатку зупинила роботу на заводі в російському місті Калуга і приєдналась до санкцій проти росії.

Проте пізніше відновила виробництво шин, обґрунтовуючи це побоюванням кримінально-правових наслідків у разі невиконання зобов'язань.

І от сьгодні компанія заявила, що виходить з ринку рф.

Нагадаємо, Continental AG — німецький виробник шин і автокомпонентів, який посідає друге місце в Європі і четверте на світовому ринку з виробництва шин.

Днями ми писали, що понад 1000 компаній вийшли з росії, але не всі зупинили бізнес.

РосіявійнаContinental

Останні матеріали

Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін
Політика
Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін
Переклад iPress – 08 березня 2023, 16:17
США ще не готові до епохи конфлікту
Політика
США ще не готові до епохи конфлікту "великих держав". Але посилено готуються до нього – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 березня 2023, 12:20
За підривом Північних потоків стоїть
Політика
За підривом Північних потоків стоїть "проукраїнська група"? Як New York Times на користь росії намагається вбити клін між Україною та Заходом
08 березня 2023, 08:30
ЗСУ збільшують кількість вильотів. А на Донбасі бездоріжжя, багнюка та можливі прориви росіян – Том Купер
Політика
ЗСУ збільшують кількість вильотів. А на Донбасі бездоріжжя, багнюка та можливі прориви росіян – Том Купер
Переклад iPress – 07 березня 2023, 17:25
Відверта брехня генерала гєрасімова, лоботомія та покарання. гєрасімов придатний лише для того, щоб постати перед судом – The Economist
Політика
Відверта брехня генерала гєрасімова, лоботомія та покарання. гєрасімов придатний лише для того, щоб постати перед судом – The Economist
Переклад iPress – 07 березня 2023, 14:04
Крах росії. Місце в першому ряду на деколонізацію російської
Політика
Крах росії. Місце в першому ряду на деколонізацію російської "культури" – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 березня 2023, 10:50
Битва за Бахмут. Наближається фінал? – Мік Раян
Політика
Битва за Бахмут. Наближається фінал? – Мік Раян
Переклад iPress – 06 березня 2023, 16:17
Перенесіть війну в росію. Поразка рф має статися на її теренах – експосадовці Пентагону
Політика
Перенесіть війну в росію. Поразка рф має статися на її теренах – експосадовці Пентагону
Переклад iPress – 06 березня 2023, 13:26
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється