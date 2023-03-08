Виробник шин Continental продає активи в росії

Німецький виробник шин Continental продає власні активи в рф через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Таку заяву сьогодні зробив генеральний директор компанії Ніколай Сетцер.

Передає Reuters.

“Війна (в Україні) є причиною нашого контрольованого виходу з російського ринку. Це означає продаж нашої діяльності, включаючи нашу фабрику в Калузі. Ми знаходимося на просунутій стадії процесу продажу”, — заявив гендлиректор.

Під час повномасштабного вторгнення військ росії до України минулого року компанія спочатку зупинила роботу на заводі в російському місті Калуга і приєдналась до санкцій проти росії.

Проте пізніше відновила виробництво шин, обґрунтовуючи це побоюванням кримінально-правових наслідків у разі невиконання зобов'язань.

І от сьгодні компанія заявила, що виходить з ринку рф.

Нагадаємо, Continental AG — німецький виробник шин і автокомпонентів, який посідає друге місце в Європі і четверте на світовому ринку з виробництва шин.

Днями ми писали, що понад 1000 компаній вийшли з росії, але не всі зупинили бізнес.