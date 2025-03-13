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ПОЛІТИКА

Німецький концерн Rheinmetall може озброїти миротворчу місію в Україні

13 березня 2025, 09:56
Німецький концерн Rheinmetall може озброїти миротворчу місію в Україні
Однак зараз це все розглядається лише теоретично.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий запропонувати понад 2000 найменувань свого озброєння для можливої миротворчої місії в Україні.

Про це заявив глава компанії Армін Паппергер, передає DW.

За його словами, зараз мова йде лише про теоретичні можливості, а «конкретні розмови зараз не ведуться». При цьому говорячи про 2000 найменувань, Паппергер не назвав конкретні цифри можливих поставок.

Очільник концерну привів у приклад постачання німецькій танковій бригаді в Литві, розгортання якої мають завершити до 2027 року. Паппергер зазначив, що насамперед може йтися про танки та броньовики. Крім того, він назвав Rheinmetall «найбільшим виробником армійських вантажівок».

Паппергер також розповів про виготовлені концерном засобі радіоелектронної боротьби та розвідувальні дрони, які можуть знадобитися для контролю, коли «проведуть лінію розмежування». У цьому контексті директор Rheinmetall вказав на розвідувальні супутники, у які компанія «зараз інвестує».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон ведуть переговори про створення "коаліції бажаючих" в Україні із 37 країнами.

Німеччинавійнадопомога УкраїніозброєнняRheinmetallАрмін Паппергермиротворча місія

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