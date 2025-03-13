Європейські держави готують план безпеки для України – Bloomberg

Союзники прагнуть зміцнити позицію України на переговорах, поки президент США Дональд Трамп намагається укласти угоду з росією.

Дві ядерні держави Європи складають план, щоб допомогти гарантувати безпеку Києву, натомість москва вимагає, щоб українська армія була значно скорочена в рамках будь-якого врегулювання.

Про це пише Bloomberg.

Міністри оборони п'яти основних військових держав Європи у середу провели переговори в Парижі, де узгодили підтримку України на тлі зміни політики США.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус привітав заяву США про продовження військової підтримки України, але додав, що Європа може замінити певну допомогу та послуги США, включаючи Starlink.

"У разі потреби ми можемо швидко втрутитися, наприклад, із боєприпасами, а також із супутниковим зв’язком", — сказав Пісторіус журналістам.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що наступного тижня міністри оборони знову зустрінуться для продовження обговорення «військового планування» у разі врегулювання.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон ведуть переговори про створення "коаліції бажаючих" в Україні із 37 країнами. В разі досягнення мирного врегулювання країни Європи, Співдружності та Азії нададуть фінансування, війська, літаки або військово-морські судна, щоб допомогти захистити Україну від потенційної подальшої російської агресії.

Джерела повідомили, що у вівторок відбулася окрема зустріч союзників, які не входять до НАТО, зокрема Австралії, Японії та Нової Зеландії, які приєдналися до переговорів із начальниками штабів десятків європейських країн, а також Канади.

Запропоновані "сили гарантування", які вони прагнуть об’єднати, є важливою гарантією безпеки для України. Британські посадовці заявили, що будь-які спроби росії заблокувати участь в в цьому процесі країн НАТО будуть навмисною спробою зірвати перспективи тривалого миру.

Кожну країну запитали, що конкретно вони готові надати коаліції. Ті з країн, хто виключає відправку військ в Україну, ймовірно, розмістять свої сухопутні сили в сусідніх європейських країнах, надаватимуть кораблі, літаки, танки, розвідувальну інформацію тощо.

Представники оборонних відомств вважають, що розміщення європейських військ в Україні є невід’ємною частиною міцного, тривалого мирного рішення. Проте росія чітко дала зрозуміти, що не погодиться на присутність в Україні військ з країн НАТО. Міністр закордонних справ росії Сєргєй Лавров заявив у середу, що присутність на українській землі військ НАТО в будь-якій якості є загрозою для росії.

Найближчими днями військові керівники нададуть Стармеру і Макрону більш детальні варіанти щодо розміщення миротворчих сил. Їх обговорять з іншими лідерами під час віртуального саміту найближчими вихідними.

Згодом усі напрацювання буде передано президентові США Дональду Трампу. Союзники сподіваються, що їм вдасться переконати американського лідера взяти на себе гарантії безпеки США у формі повітряних сил, розвідки та спостереження за кордоном без надання американських військ.

У середу Стармер заявив, що в рамках врегулювання має розглядатися також повернення викрадених росією українських дітей.

Офіційні особи вважають, що домовленість між США та Україною про 30-денне припинення конфлікту в поєднанні з розробкою планів щодо розміщення миротворчих сил посилили тиск на росію та змусять її піти на поступки. Проте існують серйозні побоювання, що росія відкине план мирного врегулювання, натомість використає період припинення вогню для переозброєння та нападу на Україну в майбутньому.