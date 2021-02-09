Німецький лоукостер Eurowings розпочав польоти в Україну
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.
Компанія почала виконувати рейси із Дюссельдорфа до Києва. Їх частота становитиме 3 рейси на тиждень - щопонеділка, щосереди та п'ятниці.
"У понеділок та середу борт відправляється з Дюссельдорфа об 11:30 і прибуває до Києва о 15:10, в п’ятницю вилітає о 06:50 і прибуває до Києва об 10:30. У зворотному напрямку борт вилітає щопонеділка та середи о 15:55 і прибуває о 17:40 в Дюссельдорф, в п’ятницю відправляється з Києва об 11:15 і прибуває до місця призначення о 13:00", - повідомили в аеропорту "Бориспіль".
Eurowings - німецький лоукост перевізник, дочірній підрозділ авіаційного холдингу Lufthansa Group. Eurowings є лідером ринку в аеропортах Дюссельдорфа, Гамбурга, Штутгарта та Кельна/Бонна і має флот близько 100 літаків. Eurowings вважається найбільшою туристичною авіакомпанією в Німеччині.
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