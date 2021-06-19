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Зеленський підписав закон про пільги для українських авіакомпаній

Документ сприятиме підтримці українських авіакомпаній в період переходу до використання літаків вітчизняного виробництва
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для використання літаків вітчизняного виробництва.
Зеленський підписав закон про пільги для українських авіакомпаній Фото: vidomosti-ua.com
Про це повідомляє прес-служба президента. 
 
Згідно з повідомленням, "документ сприятиме підтримці українських авіакомпаній в період переходу до використання літаків вітчизняного виробництва". 
 
Зокрема, закон подовжує до кінця 2024 року можливість експлуатації в Україні в режимі тимчасового ввезення з умовним звільненням від сплати митних платежів літаків, що ввозяться українськими авіакомпаніями оперативним лізингом. 
 
У такому режимі на митну територію України можуть ввозитися літаки з масою порожнього обладнаного апарата понад 10 тис. кг , але не більше 30 тис. кг і максимальною пасажиромісткістю від 44 до 110 місць. 
 
При цьому, відповідно до закону, уряд повинен врахувати в проекті державного бюджету України на 2022 рік фінансування заходів Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості, зокрема з відновлення повномасштабного серійного виробництва цивільних літаків в Україні, освоєння виробництва вертольотів, створення умов для збереження частки ринку авіаперевезень для вітчизняних виробників. 
 
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19 06 2021 15:23
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