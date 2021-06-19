НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для використання літаків вітчизняного виробництва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський підписав закон про пільги для українських авіакомпаній
Документ сприятиме підтримці українських авіакомпаній в період переходу до використання літаків вітчизняного виробництва
Фото: vidomosti-ua.com
Про це повідомляє прес-служба президента.
Згідно з повідомленням, "документ сприятиме підтримці українських авіакомпаній в період переходу до використання літаків вітчизняного виробництва".
Зокрема, закон подовжує до кінця 2024 року можливість експлуатації в Україні в режимі тимчасового ввезення з умовним звільненням від сплати митних платежів літаків, що ввозяться українськими авіакомпаніями оперативним лізингом.
У такому режимі на митну територію України можуть ввозитися літаки з масою порожнього обладнаного апарата понад 10 тис. кг , але не більше 30 тис. кг і максимальною пасажиромісткістю від 44 до 110 місць.
При цьому, відповідно до закону, уряд повинен врахувати в проекті державного бюджету України на 2022 рік фінансування заходів Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості, зокрема з відновлення повномасштабного серійного виробництва цивільних літаків в Україні, освоєння виробництва вертольотів, створення умов для збереження частки ринку авіаперевезень для вітчизняних виробників.
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19 06 2021 15:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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