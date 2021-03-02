ПОЛІТИКА НОВИНИДо молдавської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA застосовані санкції за здійснення польотів до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна ввела санкції щодо двох авіакомпаній за польоти в окупований Крим
Фото: з відкритих джерел
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що на підставі виявлених порушень Служба безпеки рекомендувала РНБО застосувати до зазначених компаній такі санкції як: зупинення виконання фінансових та економічних зобов’язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, блокування активів.
Санкції мають діяти до закінчення терміну окупації Криму або до набрання законної сили рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова.
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03 02 2021 12:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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