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Україна ввела санкції щодо двох авіакомпаній за польоти в окупований Крим

До молдавської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA застосовані санкції за здійснення польотів до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства.
Україна ввела санкції щодо двох авіакомпаній за польоти в окупований Крим Фото: з відкритих джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що на підставі виявлених порушень Служба безпеки рекомендувала РНБО застосувати до зазначених компаній такі санкції як: зупинення виконання фінансових та економічних зобов’язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, блокування активів.

Санкції мають діяти до закінчення терміну окупації Криму або до набрання законної сили рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова.

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03 02 2021 12:58
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