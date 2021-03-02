Україна ввела санкції щодо двох авіакомпаній за польоти в окупований Крим

До молдавської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA застосовані санкції за здійснення польотів до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства.

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Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ. Зазначається, що на підставі виявлених порушень Служба безпеки рекомендувала РНБО застосувати до зазначених компаній такі санкції як: зупинення виконання фінансових та економічних зобов’язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, блокування активів. Санкції мають діяти до закінчення терміну окупації Криму або до набрання законної сили рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова. Читайте також: Уряд отримав ноту від МЗС Китаю через санкції проти інвесторів "Мотор Січі"

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