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ПОЛІТИКА

Німецький мільярдер Клеменс Тьоніс роками просував інтереси путіна – Reuters

31 травня 2023, 18:51
Німецький мільярдер Клеменс Тьоніс роками просував інтереси путіна – Reuters
Джерело: sportbuzzer
Стосунки Тьоніса з путіним та іншими високопоставленими російськими чиновниками забезпечили фірмі, яку він контролював, понад сто мільйонів євро у вигляді кредитів від російських державних банків і грантів від російської держави.

Мільярдер Клеменс Тьоніс, який володів футбольним клубом "Шальке-04", роками просував інтереси російського диктатора владіміра путіна в Німеччині.

Про це повідомляє Reuters.

"Клеменса Тьоніса називали другом росії, він тепло відгукнувся про путіна і сказав, що дарує російському президенту в'ялену свинячу рульку щоразу, коли вони зустрічаються", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що логотип російської державної газової компанії "Газпром" красувався на футболках гравців футбольного клубу, який очолював Тьоніс. І коли інші попередили, що росія стає глобальною загрозою, Тьоніс продовжував підтримувати Кремль. Протягом десятиліть росія розвивала відносини з різними німецькими промисловцями, а політичні лідери Німеччини постійно просували економічну співпрацю з Кремлем.

У центрі впливу "Газпрому" перебував "Шальке-04", футбольний клуб, який на той час очолював Теніс. "Газпром" почав його спонсорувати у 2006 році. Керівники берлінського офісу "Газпрому" збирали імена політиків і бізнесменів, яких запрошували у VIP-ложу "Шальке" на домашніх матчах.

А 2017 року, на тлі зростаючого занепокоєння з приводу того, що росія контролює постачання газу до Європи, реклама біля полів почала просувати газопровід "Північний потік-2" з росії до Німеччини, який ще не отримав остаточного схвалення німецьких регулюючих органів.

Тим часом Теніс пішов шляхом багатьох інших німецьких фірм і розширив свій бізнес у росії. До вторгнення росії в Україну німецькі компанії експортували товарів на суму майже 30 мільярдів доларів на рік, що набагато більше, ніж будь-яка інша європейська країна.

Reuters пише, що стосунки Тьоніса з путіним та іншими високопоставленими російськими чиновниками забезпечили фірмі, яку він контролював, понад сто мільйонів євро у вигляді кредитів від російських державних банків і грантів від російської держави.

Через більш ніж рік після початку війни рф проти України, багато хто в Німеччині сумнівається в доцільності підтримки таких тісних зв'язків із кремлем. Тьоніс повідомив, що тепер його відносини з путіним підійшли до кінця. Він продав російські підприємства, а в його рідному місті на заході Німеччини на його м'ясокомбінаті тепер працюють десятки українців, які евакуювалися від війни в Європу.

Німецький підприємець є засновником і співвласником холдингу Tönnies Holding, і з 2001 по 2020 рік був головою наглядової ради "Шальке 04". У квітні 2019 року американський журнал Forbes оцінив його активи приблизно в 1,4 мільярда євро.

Нагадаємо, Німеччина закриває чотири російські консульства.

НімеччинаПутінГазпром

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