Німецький виробник Bosch продає частину російських активів – Reuters

Угода завершена і найближчими днями буде офіційна реєстрація нового акціонера.

Німецька технологічна група Bosch продала виробничі та адміністративні приміщення на одному зі своїх майданчиків у росії.

Про це повідомляє Reuters.

Новим власником є холдингова компанія S8 Capital, яка планує провести ребрендинг цих майданчиків упродовж шести місяців. Раніше S8 Capital придбала російський бізнес-виробник ліфтів Otis.

S8 Capital повідомила, що угода Bosch включає 100% частку в трьох підприємствах Bosch - заводі з виробництва свічок запалювання, заводі з виробництва електроінструментів і виробництві опалювальних котлів в місті Енгельс.

"Угода завершена і найближчими днями буде офіційна реєстрація нового акціонера. Вирішили зберегти деталі угоди в таємниці", - сказав представник Bosch.

У компанії Bosch заявили, що санкції, зокрема щодо заводу в Енгельсі, перервали більшу частину її бізнесу з російськими клієнтами в рф.

Нагадаємо, італійська компанія Danieli, що є одним із провідних європейських та світових виробників обладнання для металургії, прийняла рішення про припинення діяльності у росії.