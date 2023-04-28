росію покидає найбільший виробник обладнання для металургії в Європі

Вихід Danieli з російського ринку зрозумілий і неминучий, зазначив голова ради директорів компанії Джанп'єтро Бенедетті.

Італійська компанія Danieli, що є одним із провідних європейських та світових виробників обладнання для металургії, прийняла рішення про припинення діяльності у росії.

Про це повідомило видання Siderweb.

"російський ринок втрачено, але ми вже маємо покупців на наш актив. Ми виставили на продаж наш російський актив, і ми вже маємо хороший список зацікавлених покупців", – сказав голова ради директорів Danieli Джанп'єтро Бенедетті під час конференції Steel and Identification в Удіне.

За його словами, еволюція геополітичних сценаріїв привела Danieli до розуміння того, що більше неможливо мати комерційні відносини та присутність на російському ринку в його нинішньому стані.

"Тому ми ухвалили рішення продати нашу компанію на цій території. Цю операцію ми також могли б завершити в короткий термін, оскільки є кілька зацікавлених операторів і запропонована економічна компенсація також заслуговує на увагу. Будь-яка подальша оцінка на даний момент передчасна. Однак наш вихід з цього ринку тепер зрозумілий і неминучий", – заявив Бенедетті.

Як уточнює GMK Center, Danieli в росії має дві юридичні особи – Danieli Russia Engineering LLC і Danieli Volga LLC. Danieli Russia Engineering LLC надає послуги зі встановлення та запуску обладнання на заводах, розташованих на території росії. Danieli Volga LLC є виробничою компанією, яка розробляє та випускає різне обладнання (у першу чергу – для металургійних заводів).

Danieli – італійська міжнародна промислова компанія. Входить до трійки найбільших постачальників обладнання та установок для металообробної промисловості у світі. Має вісім заводів в Італії, Німеччині, Австрії, Швеції, Таїланді, Китаї, Індії та росії.

Danieli в Україні працювала з компаніями Інтерпайп, ArcelorMittal Кривий Ріг і групою Метінвест.

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