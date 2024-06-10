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Німці не будуть підштовхувати українців до повернення додому

10 червня 2024, 11:58
Німці не будуть підштовхувати українців до повернення додому
Мексиканські біженці
Німецький уряд не буде стимулювати українських біженців вертатись до країни.

Міністерка розвитку у федеральному уряді Німеччини Свенья Шульце виключає підштовхування українців з тимчасовим захистом до повернення додому, повідомляє Spiegel.

Міністерка сказала, що Берлін не планує політику заохочення українців до повернення додому. 

Про це вона сказала в контексті того, що в Україна почала відчувати нестачу робочої сили. 

"Чи хочуть вони повертатися на батьківщину – це залишається індивідуальним рішенням українців, які знайшли у нас прихисток… Німеччина не здійснює ніякого тиску і не виплачує заохочень для повернення", – сказала Шульце. 

За  її словами, звісно ж повернення українців додому з-за кордону могло би посприяти вирішенню проблеми, але ще однією проблемою є визнання в Україні отриманої за кордоном нової кваліфікації. 

Ми також повідомляли, що кожен третій українець не хоче повертатися додому з Норвегії.

 

Німеччинаукраїнські біженці

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