НОВИНИЮНЕСКО внесла французьке місто Ніцца до переліку об'єктів світової спадщини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ніццу внесли у список світової спадщини ЮНЕСКО
Історія Ніцци, як вкоріненої, так і відкритої, середземноморської та альпійської, європейської та космополітичної, створила унікальну архітектуру та ландшафт, зразок для великої кількості інших міст світу
Фото: francebleuazur
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
"Історія Ніцци, як вкоріненої, так і відкритої, середземноморської та альпійської, європейської та космополітичної, створила унікальну архітектуру та ландшафт, зразок для великої кількості інших міст світу", - привітав включення Ніцци у список спадщини мер міста Крістіан Естрозі.
"Це визнання освячує Ніццу як архетип зимового курорту Рів'єри з її винятковим розташуванням, між морем і горами, та різними впливами, які сформували її спадщину", - заявила міністр культури Франції Розелін Бачело у Twitter.
Варто зазначити, що заявка на включення Ніцци до переліку об'єктів світової спадщини у 2019 році виявилася невдалою.
Як повідомлялося, один із головних бульварів Мадрида Пасео-дель-Прадо та парк Буен-Ретіро увійшли до списку світової спадщини ЮНЕСКО.
Днями ЮНЕСКО, організація ООН з питань освіти, науки і культури, позбавила англійське місто Ліверпуль статусу світової спадщини.
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