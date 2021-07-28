Ніццу внесли у список світової спадщини ЮНЕСКО

Історія Ніцци, як вкоріненої, так і відкритої, середземноморської та альпійської, європейської та космополітичної, створила унікальну архітектуру та ландшафт, зразок для великої кількості інших міст світу

ЮНЕСКО внесла французьке місто Ніцца до переліку об'єктів світової спадщини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Історія Ніцци, як вкоріненої, так і відкритої, середземноморської та альпійської, європейської та космополітичної, створила унікальну архітектуру та ландшафт, зразок для великої кількості інших міст світу", - привітав включення Ніцци у список спадщини мер міста Крістіан Естрозі.

"Це визнання освячує Ніццу як архетип зимового курорту Рів'єри з її винятковим розташуванням, між морем і горами, та різними впливами, які сформували її спадщину", - заявила міністр культури Франції Розелін Бачело у Twitter.

Варто зазначити, що заявка на включення Ніцци до переліку об'єктів світової спадщини у 2019 році виявилася невдалою.

Як повідомлялося, один із головних бульварів Мадрида Пасео-дель-Прадо та парк Буен-Ретіро увійшли до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Днями ЮНЕСКО, організація ООН з питань освіти, науки і культури, позбавила англійське місто Ліверпуль статусу світової спадщини.