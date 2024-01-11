Ніяких пауз на користь росії точно не буде – Зеленський
Президент Українськї держави Володимир Зеленський зазначив, що можлива пауза на полі бою піде на користь рф.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Ніяких пауз на користь росії точно не буде", — сказав Зеленський журналістам у Таллінні в четвер під час туру Балтійським регіоном. Він виступав разом із президентом Естонії Аларом Карісом , який сказав, що низка країн і «груп інтересів» чинять тиск на Київ, щоб той почав переговори з Кремлем.
За його словами, Україна розуміє обсяги, скільки всього рф виробляє сьогодні.
"Ми знаємо, скільки вони виробляють дронів, артилерії на добу. Ми бачимо, чого їм не вистачає. І що в них великий дефіцит із дронами, з артилерією. Великий дефіцит із ракетами", - наголосив Зеленський.
Глава держави також заявив, що рф домовляється з іншими країнами про постачання ракет.
"Поки що домовленості вони не досягли. А також вони отримали вже понад мільйон артилерійського снаряду від Північної Кореї. Чому вони це роблять? Тому що вони не встигають", - сказав президент.
Каріс повторив позицію Естонії, що війна має закінчитися перемогою України. Ці коментарі пролунали в той момент, коли США намагаються спонукати Україну відточити свій план придушення російських сил. США хочуть, щоб Україна надала конкретніший план боротьби з російським вторгненням, оскільки війна триває вже третій рік.
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, ймовірно, порушить цю тему під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Американські чиновники також продовжать наполягати на цьому найближчими тижнями.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зранку у четвер, 11 січня, прибув до естонської столиці Таллінна та зустрівся з президентом країни Аларом Карісом.