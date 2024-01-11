Ніяких пауз на користь росії точно не буде – Зеленський

Президент зазначив, шо в окупантів є дефіцит із дронами та артилерією.

Президент Українськї держави Володимир Зеленський зазначив, що можлива пауза на полі бою піде на користь рф.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ніяких пауз на користь росії точно не буде", — сказав Зеленський журналістам у Таллінні в четвер під час туру Балтійським регіоном. Він виступав разом із президентом Естонії Аларом Карісом , який сказав, що низка країн і «груп інтересів» чинять тиск на Київ, щоб той почав переговори з Кремлем.

За його словами, Україна розуміє обсяги, скільки всього рф виробляє сьогодні.

"Ми знаємо, скільки вони виробляють дронів, артилерії на добу. Ми бачимо, чого їм не вистачає. І що в них великий дефіцит із дронами, з артилерією. Великий дефіцит із ракетами", - наголосив Зеленський.

Глава держави також заявив, що рф домовляється з іншими країнами про постачання ракет.

"Поки що домовленості вони не досягли. А також вони отримали вже понад мільйон артилерійського снаряду від Північної Кореї. Чому вони це роблять? Тому що вони не встигають", - сказав президент.

Каріс повторив позицію Естонії, що війна має закінчитися перемогою України. Ці коментарі пролунали в той момент, коли США намагаються спонукати Україну відточити свій план придушення російських сил. США хочуть, щоб Україна надала конкретніший план боротьби з російським вторгненням, оскільки війна триває вже третій рік.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, ймовірно, порушить цю тему під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Американські чиновники також продовжать наполягати на цьому найближчими тижнями.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зранку у четвер, 11 січня, прибув до естонської столиці Таллінна та зустрівся з президентом країни Аларом Карісом.