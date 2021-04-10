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Нобелівську премію з медицини присудили дослідникам зі США Джуліусу та Патапутяну

Обидва вчені досліджували механізми відчуттів людиною різних температур, а також відчуття від механічного впливу на тіло
Лауреатами Нобелівської премії з медицини 2021 року стали дослідники зі США Девід Джуліус і Ардем Патапутян.
Нобелівську премію з медицини присудили дослідникам зі США Джуліусу та Патапутяну Фото: Associated Press

 Про це оголосили в понеділок у Нобелівському комітеті, пише "Інтерфакс-Україна".

Премію присудили за "відкриття рецепторів температури й тактильних рецепторів".

"Їхня робота дозволила розкрити одну з таємниць природи. Вони зуміли пояснити, якою є на молекулярному рівні база, що дозволяє відчувати температуру й дотик", - зазначив один із членів комітету, пояснюючи рішення присудити премію саме цим фахівцям.

Фото: Інтерфакс-Україна

Зокрема, обидва вчені досліджували механізми відчуттів людиною різних температур, а також відчуття від механічного впливу на тіло. Зокрема, Джуліус переважно досліджував, як нервові закінчення тіла людини реагують на різні характеристики довкілля - тепло або холод, а Патапутян - на механічний вплив.

Джуліус народився в 1955 році в Нью-Йорку. Він отримав ступінь доктора філософії в 1984 році в Каліфорнійському університеті Берклі. У 1989 році його прийняли на роботу в Каліфорнійський університет Сан-Франциско, і нині він є його професором.

Патапутян народився в 1967 році в ліванській столиці Бейруті, але пізніше переїхав до Лос-Анджелеса і в 1996 році отримав ступінь доктора філософії в Каліфорнійському технологічному інституті в Пасадені. Нині він працює професором в американському некомерційному медичному й дослідному центрі Scripps Research у Ла-Хої в Каліфорнії.

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04 10 2021 15:18
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