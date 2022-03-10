Нобелівську премію з медицини присудили за дослідження еволюції людин

У Стокгольмі стартував Нобелівський тиждень, у рамках якого стануть відомі цьогорічні лауреати престижної нагороди. За традицією, почався він з оголошення володарів нагороди у галузі фізіології чи медицини.

Цього року Нобелівську премію отримає Сванте Паабо з формулюванням "його відкриття щодо геномів вимерлих гомінід та еволюції людини".

У прес-релізі Нобелівського комітету зазначається, що людство завжди цікавили питання його походження. Звідки ми походимо, як ми пов'язані з тими, хто був до нас, що робить нас Homo sapiens, відмінними від інших гомінідів.

"Завдяки своєму новаторському дослідженню Сванте Паабо здійснив щось, здавалося б, неможливе: секвенував геном неандертальця, вимерлого родича сучасної людини. Він же зробив сенсаційне відкриття раніше невідомої Денисовської людини. Паабо також виявив, що передача генів відбулася від цих нині вимерлих гомінід до Homo sapiens після міграції з Африки близько 70 000 років тому. Цей древній потік генів до сучасних людей має фізіологічне значення сьогодні, наприклад, впливаючи на те, як наша імунна система реагує на інфекції", - йдеться в заяві.

Зазначається, що дослідження вченого започаткували зовсім нову наукову дисципліну: палеогеноміку. Виявляючи генетичні відмінності, які відрізняють сучасних людей від вимерлих гомінід, відкриття Паабо забезпечують основу вивчення того, що робить наш вид унікальним.

Нагадаємо, минулого року лауреатами нагороди в галузі фізіології або медицини стали Девід Джуліус та Ардем Патапутян з формулюванням "за їхні відкриття рецепторів температури та дотику".

Раніше повідомлялось, що науковці зі Стенфордського та Китайського університету Гонконгу розповіли про фактори, які збільшують "біологічний" вік людини.