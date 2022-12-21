Nokia та Ericsson йдуть з росії – Reuters
Про це повідомляє Reuters
На думку експертів, відхід компаній завдасть шкоди російській телефонній мережі у довгостроковій перспективі. Компанії мають велику частку ринку продуктів для мереж мобільного зв'язку та володіють майже половиною базових станцій у країні.
На думку експертів, після відходу компаній оновлення кол-центрів поступово ускладнюється і дедалі більше дзвінків скидається.
Операторам телефонного зв'язку буде складно оновити програмне забезпечення або знайти запасні частини.
"Наш від'їзд [з росії] буде ідеальним. Ми більше не будемо нічого постачати до росії", - заявив генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк.
Ericsson разом із Nokia та Huawei є ключовим постачальником телекомунікаційного обладнання для російських операторів мобільного зв'язку. Повний вихід компанії виключить можливість постачання нового обладнання до рф і значно ускладнить обслуговування вже існуючого.
Раніше повідомлялось, що У Чехії створять спеціальний відділ з антиросійських санкцій.