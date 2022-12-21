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Nokia та Ericsson йдуть з росії – Reuters

21 грудня 2022, 15:08
Nokia та Ericsson йдуть з росії – Reuters
Фото: Google
Компанії мобільного зв'язку Nokia та Ericsson оголосили про свій вихід з росії до кінця року.

Про це повідомляє Reuters

На думку експертів, відхід компаній завдасть шкоди російській телефонній мережі у довгостроковій перспективі. Компанії мають велику частку ринку продуктів для мереж мобільного зв'язку та володіють майже половиною базових станцій у країні.

На думку експертів, після відходу компаній оновлення кол-центрів поступово ускладнюється і дедалі більше дзвінків скидається.

Операторам телефонного зв'язку буде складно оновити програмне забезпечення або знайти запасні частини.

"Наш від'їзд [з росії] буде ідеальним. Ми більше не будемо нічого постачати до росії", - заявив генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк.

Ericsson разом із Nokia та Huawei є ключовим постачальником телекомунікаційного обладнання для російських операторів мобільного зв'язку. Повний вихід компанії виключить можливість постачання нового обладнання до рф і значно ускладнить обслуговування вже існуючого.

Раніше повідомлялось, що У Чехії створять спеціальний відділ з антиросійських санкцій.

війнасанкціі проти росії

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