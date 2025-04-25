Номер міністра оборони США виявився у відкритому доступі – NYT

Номер телефону очільника Пентагону можна було знайти в різних месенджерах, зокрема WhatsApp, Facebook і на сайтах, повʼязаних зі спортом.

Особистий номер телефону міністра оборони США Піта Гегсета, який він використовував у чаті Signal, був легкодоступний в інтернеті та публічних додатках ще в березні. Це потенційно могло загрожувати американській нацбезпеці.

Про це повідомляє The New York Times.

Незабаром після того, як у березні оприлюднили інформацію про чат Signal, де обговорювали атаку США на Ємен, німецьке видання Der Spiegel знайшло в інтернеті номери телефонів Гегсета та інших високопоставлених чиновників Трампа.

Номер телефону очільника Пентагону можна було знайти в різних месенджерах, зокрема WhatsApp, Facebook і на сайтах, повʼязаних зі спортом. Це був той самий номер, через який міністр оборони в чаті в Signal оприлюднив дані польотів для американських ударів по хуситах у Ємені. Головний речник Пентагону Шон Парнелл не відповів на запит про коментар щодо цього.

Аналітики з кібербезпеки заявили, що комунікаційний пристрій американського міністра оборони зазвичай є одним з найбільш захищених активів національної безпеки. Особисті телефони зазвичай набагато вразливіші, ніж державні телефони.

За словами нинішніх і колишніх урядовців, які розмовляли на умовах анонімності, для обговорення конфіденційної робочої інформації навіть урядовцям низького рівня наказано не використовувати свої особисті мобільні телефони та ноутбуки.

Водночас декілька чиновників з питань оборони та безпеки заявили, що для державних службовців стало звичною справою тримати свої особисті мобільні телефони, коли вони заступають на посаду. Але вони не мають використовувати їх для офіційних справ, як це зробив чинний очільник міноборони США.

У випадку з Гегсетом експерти з безпеки не здивовані, що його номер телефону було легко знайти. До призначення міністром оборони він не працював у державних структурах.

Гегсет активно користувався соцмережами, мав профілі у WhatsApp і Facebook. Він 15 серпня 2024 року зареєструвався на Sleeper.com — сайті для ставок на фантастичний футбол — через свій особистий номер і логін PeteHegseth. За кілька днів там з’явився і номер, пов’язаний з його дружиною Дженніфер.

Очільник Пентагону також залишив цифрові сліди, використовуючи той самий номер для реєстрації в Airbnb і Microsoft Teams — сервіси відеозв’язку для обговорення робочих питань.

Цей номер був прив’язаний до електронної адреси, з якою пов’язаний профіль у Google Maps. Там він залишив кілька відкритих відгуків: про стоматолога, сантехніка, художника тощо.

Користуючись цим номером у Signal для обговорення часу вильоту винищувачів та інших чутливих питань, міністр Гегсет наражав на небезпеку себе і, можливо, пілотів. Експерти з кібербезпеки зазначають, що іноземні спецслужби вже демонстрували здатність зламувати акаунти американських посадовців, навіть якщо ті зашифровані.

Людина, яка бачила цей чат, розповіла, що за день чи два до атаки по Ємену 15 березня, помічники попереджали Гегсета не писати в групу чутливі деталі. Хоча чат був зашифрований, його не вважали настільки безпечним, як офіційні урядові канали.

Хоч Signal — зашифрований месенджер, він не убезпечує від шпигунських програм, які можуть зчитувати введення з клавіатури. Це дозволяє хакерам або спецслужбам побачити зміст повідомлення ще до того, як воно буде надіслане.



"Я гарантую вам, що росія та Китай слухають мобільний телефон міністра оборони", — сказав CNN цього тижня Дон Бекон, республіканець від Небраски, який запропонував звільнити Гегсета.