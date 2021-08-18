Nord Stream 2 добудують 23 серпня - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.
"Газ із Росії перекачуватимуть до Німеччини, Нідерландів, а також у північні регіони Італії", - зазначає видання.
При цьому жодних офіційних подробиць про завершення будівництва російського газопроводу DW не наводить.
Як повідомлялося, нещодавно Німеччина та США досягли угоди, згідно з якою Вашингтон не чинитиме опору добудові газогону. Своєю чергою ФРН зобов’язується вжити санкцій у разі агресії Росії проти України, а також допомогти нашій країні в енергетичній трансформації.
Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2, оскільки він з’єднає Росію і Європу в обхід української території. Запуск газопроводу загрожує транзиту російського газу через Україну, а також несе ризики для безпеки нашої держави.
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