США призначили спецпредставника з "Північного потоку-2" для "зменшення ризиків" від газогону

Його найближчим напрямком буде реалізація заходів щодо зменшення ризиків, пов'язаних із газопроводом "Північний потік-2", як зазначено у Спільній заяві Сполучених Штатів та Німеччини від 21 липня щодо підтримки України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей

Державний департамент США офіційно підтвердив призначення спецпредставника з питань енергетики, який працюватиме над заходами "зменшення ризиків", що створює газопровід "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява оприлюднена на сайті Держдепу.

На посаду старшого радника Департаменту з питань енергетичної безпеки, як і повідомляли раніше американські ЗМІ, призначений Амос Хохштейн - колишній радник президента Джо Байдена.

"Його найближчим напрямком буде реалізація заходів щодо зменшення ризиків, пов'язаних із газопроводом "Північний потік-2", як зазначено у Спільній заяві Сполучених Штатів та Німеччини від 21 липня щодо підтримки України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей", - йдеться у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.

"Це призначення демонструє рішучість адміністрації протидіяти використанню Кремлем енергії як геополітичної зброї, а також для просування більш безпечного та сталого енергетичного майбутнього України та країн НАТО і ЄС", - додав Блінкен.

Хохштейн був одним з основних критиків "Північного потоку-2", стратегічного і фінансового пріоритету Кремля, який дозволить Росії доставляти газ в Європу в обхід України.

Призначення Хохштейна не потребує затвердження членами Сенату.

Хохштейн був спеціальним представником Держдепартаменту з міжнародних енергетичних питань з 2014 по 2017 рік, контролюючи зовнішньополітичну діяльність США з питань енергетики та консультуючи Байдена з енергетичних питань.

У 2017 році він увійшов до наглядової ради української компанії "Нафтогаз". У жовтні 2020 року Хохштейн заявив, що подає у відставку, аргументуючи це відходом української влади від боротьби з корупцією.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.