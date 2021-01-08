ПОЛІТИКА НОВИНИГлава Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет пригрозив Росії санкціями в разі використання газопроводу "Північний потік-2" проти України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лашет пригрозив санкціями РФ в разі використання "Північного потоку-2" проти України
Якщо Росія знову вчинить агресивні дії проти України, Німеччина вживе заходів на національному рівні і виступить за санкційні заходи в Європейському Союзі. Таким чином ми гарантуємо, що Росія не зможе використовувати трубопровід як геополітичну зброю
Фото: з вільних джерел
Як повідомляє "Європейська правда", про це Лашет заявив під час візиту до Польщі в інтерв'ю газеті Rzeczpospolita.
"Якщо Росія знову вчинить агресивні дії проти України, Німеччина вживе заходів на національному рівні і виступить за санкційні заходи в Європейському Союзі. Таким чином ми гарантуємо, що Росія не зможе використовувати трубопровід як геополітичну зброю", - наводить цитати з інтерв'ю німецьке видання Die Welt.
Лашет заявив, що угода між Німеччиною і США щодо газопроводу дає інструмент, за допомогою якого можна залучити Росію до відповідальності за деструктивні дії.
"Мені абсолютно зрозуміло: прихильність суверенітету і безпеці України повинна бути пріоритетом зовнішньої політики Німеччини. Не менш важливо дати зрозуміти Росії, що ми не приймемо, якщо Росія порушить міжнародне право, нападе на західні демократії за допомогою гібридних або порушить основні права людини і громадянина у своїй країні", - сказав він.
Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 08 2021 12:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Байден зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Тихановською
- ФОТО Тихановська каже, що приїхала до США для налагодження дипломатичних відносин
- ВІДЕО У Берліні відбулася зустріч Зеленського та Штайнмаєра
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі