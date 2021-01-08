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Лашет пригрозив санкціями РФ в разі використання "Північного потоку-2" проти України

Якщо Росія знову вчинить агресивні дії проти України, Німеччина вживе заходів на національному рівні і виступить за санкційні заходи в Європейському Союзі. Таким чином ми гарантуємо, що Росія не зможе використовувати трубопровід як геополітичну зброю
Глава Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет пригрозив Росії санкціями в разі використання газопроводу "Північний потік-2" проти України.
Лашет пригрозив санкціями РФ в разі використання "Північного потоку-2" проти України Фото: з вільних джерел
Як повідомляє "Європейська правда", про це Лашет заявив під час візиту до Польщі в інтерв'ю газеті Rzeczpospolita.
 
"Якщо Росія знову вчинить агресивні дії проти України, Німеччина вживе заходів на національному рівні і виступить за санкційні заходи в Європейському Союзі. Таким чином ми гарантуємо, що Росія не зможе використовувати трубопровід як геополітичну зброю", - наводить цитати з інтерв'ю німецьке видання Die Welt.
 
Лашет заявив, що угода між Німеччиною і США щодо газопроводу дає інструмент, за допомогою якого можна залучити Росію до відповідальності за деструктивні дії.
 
"Мені абсолютно зрозуміло: прихильність суверенітету і безпеці України повинна бути пріоритетом зовнішньої політики Німеччини. Не менш важливо дати зрозуміти Росії, що ми не приймемо, якщо Росія порушить міжнародне право, нападе на західні демократії за допомогою гібридних або порушить основні права людини і громадянина у своїй країні", - сказав він.
 
 
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01 08 2021 12:32
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