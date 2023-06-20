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Норвегія виділила Україні ₴863 млн на ядерну безпеку

20 червня 2023, 09:37
Норвегія виділила Україні ₴863 млн на ядерну безпеку
Фото: Главком
Уряд Осло анонсував виділення 250 млн крон (863 млн грн) на забезпечення ядерної безпеки в Україні.

Про це повідомили в МЗС Норвегії.

"Норвегія збільшує свою підтримку ядерної безпеки та захищеності в Україні у 2023 році на 250 млн норвезьких крон. Незаконна війна росії становить загрозу для ядерної безпеки в Україні", - йдеться в ЗМС.

За інформацією, 100 млн крон виділяється на підтримку роботи експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в Україні.

Також Норвегія збільшує фінансування співпраці з Україною у сфері ядерної безпеки на 150 млн крон. 

Кошти будуть спрямовані на зменшення ризику аварій та інцидентів, пов'язаних з вивільненням радіоактивних речовин, а також на зменшення ризику потрапляння радіоактивних матеріалів до чужих рук.

Нагадаєамо, нещодавно Норвегія продала Румунії 32 винищувачі F-16.
УкраїнаМАГАТЕНорвегія

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