Норвегія виділила Україні ₴863 млн на ядерну безпеку
Про це повідомили в МЗС Норвегії.
"Норвегія збільшує свою підтримку ядерної безпеки та захищеності в Україні у 2023 році на 250 млн норвезьких крон. Незаконна війна росії становить загрозу для ядерної безпеки в Україні", - йдеться в ЗМС.
За інформацією, 100 млн крон виділяється на підтримку роботи експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в Україні.
Також Норвегія збільшує фінансування співпраці з Україною у сфері ядерної безпеки на 150 млн крон.
Кошти будуть спрямовані на зменшення ризику аварій та інцидентів, пов'язаних з вивільненням радіоактивних речовин, а також на зменшення ризику потрапляння радіоактивних матеріалів до чужих рук.Нагадаєамо, нещодавно Норвегія продала Румунії 32 винищувачі F-16.