Норвегія виділила Україні ₴863 млн на ядерну безпеку

Уряд Осло анонсував виділення 250 млн крон (863 млн грн) на забезпечення ядерної безпеки в Україні.

Про це повідомили в МЗС Норвегії.

"Норвегія збільшує свою підтримку ядерної безпеки та захищеності в Україні у 2023 році на 250 млн норвезьких крон. Незаконна війна росії становить загрозу для ядерної безпеки в Україні", - йдеться в ЗМС.

За інформацією, 100 млн крон виділяється на підтримку роботи експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в Україні.

Також Норвегія збільшує фінансування співпраці з Україною у сфері ядерної безпеки на 150 млн крон.

Кошти будуть спрямовані на зменшення ризику аварій та інцидентів, пов'язаних з вивільненням радіоактивних речовин, а також на зменшення ризику потрапляння радіоактивних матеріалів до чужих рук.