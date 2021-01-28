Норвегія через нові штами закриває кордон майже для всіх приїжджих
"Опівночі з четверга на п'ятницю Норвегія запровадить найсуворіші правила на цій території з 12 березня. На практиці кордон буде закритий для всіх, хто не живе в Норвегії", - заявила прем'єр-міністр Ерна Солберг на конференції, пише "Європейська правда".
Вона додала, що буде застосовуватися кілька винятків, в тому числі для медичних працівників, які прибувають зі Швеції і Фінляндії, і для людей, що перевозять товари. Крім того, під обмеження не потраплятимуть працівники сфери енергетики і оборони, а також іноземні журналісти.
Однак обмеження поширяться на іноземних спортсменів - у той час як Норвегія готується до проведення міжнародних лижних змагань в найближчі кілька тижнів.
Скандинавська країна, яка не є членом Європейського Союзу, має намір переглянути цей захід через два тижні.
Нагадаємо, що Фінляндія через COVID-19 обмежила в'їзд мандрівникам
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