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Норвегія через нові штами закриває кордон майже для всіх приїжджих

Буде кілька винятків, в тому числі для медичних працівників, які прибувають зі Швеції і Фінляндії, і для людей, що перевозять товари
У середу Норвегія оголосила, що закриє свої кордони для майже всіх нерезидентів, щоб уникнути поширення нових штамів коронавірусу.
Норвегія через нові штами закриває кордон майже для всіх приїжджих Фото: з вільних джерел

"Опівночі з четверга на п'ятницю Норвегія запровадить найсуворіші правила на цій території з 12 березня. На практиці кордон буде закритий для всіх, хто не живе в Норвегії", - заявила прем'єр-міністр Ерна Солберг на конференції, пише "Європейська правда".

Вона додала, що буде застосовуватися кілька винятків, в тому числі для медичних працівників, які прибувають зі Швеції і Фінляндії, і для людей, що перевозять товари. Крім того, під обмеження не потраплятимуть працівники сфери енергетики і оборони, а також іноземні журналісти.  

Однак обмеження поширяться на іноземних спортсменів - у той час як Норвегія готується до проведення міжнародних лижних змагань в найближчі кілька тижнів. 

Скандинавська країна, яка не є членом Європейського Союзу, має намір переглянути цей захід через два тижні. 

Нагадаємо, що Фінляндія через COVID-19 обмежила в'їзд мандрівникам

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28 01 2021 12:56
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