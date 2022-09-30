Норвегія готова закрити кордони для росіян

Поки до країни приїхало небагато громадян рф

Норвегія за потреби обмежить в'їзд для російських туристів. Закрити кордони зможуть в оперативному режимі.

Про це заявила міністр юстиції Норвегії Емілі Мель, повідомляє Reuters

Вона зазначила, що Норвегія може запровадити заборону для росіян аналогічну тій, яку цього тижня запровадила Фінляндія.

"При необхідності ми швидко закриємо кордон, і зміни можуть відбутися в короткі терміни. Порівняно з Фінляндією до Норвегії прибуло небагато людей, і тут інша ситуація", - заявила міністр.

Також, за її словами, Норвегія на кордонах посилить охорону. Зокрема, розмістить гелікоптер із датчиками, оскільки тепер існує підвищений ризик незаконного перетину кордону на тлі мобілізації у росії.