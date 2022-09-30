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Норвегія готова закрити кордони для росіян
Фото: ДСПУ
Норвегія за потреби обмежить в'їзд для російських туристів. Закрити кордони зможуть в оперативному режимі.
Про це заявила міністр юстиції Норвегії Емілі Мель, повідомляє Reuters.
Вона зазначила, що Норвегія може запровадити заборону для росіян аналогічну тій, яку цього тижня запровадила Фінляндія.
"При необхідності ми швидко закриємо кордон, і зміни можуть відбутися в короткі терміни. Порівняно з Фінляндією до Норвегії прибуло небагато людей, і тут інша ситуація", - заявила міністр.
Також, за її словами, Норвегія на кордонах посилить охорону. Зокрема, розмістить гелікоптер із датчиками, оскільки тепер існує підвищений ризик незаконного перетину кордону на тлі мобілізації у росії.
Нагадаємо, Фінляндія 30 вересня 2022 року закрила кордони для російських туристів через оголошення про мобілізацію в рф.
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30 09 2022 14:23 МЕДІА
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