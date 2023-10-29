Матеріали:
Теми:

Норвегія лікуватиме українських військових

29 жовтня 2023, 18:52
Норвегія лікуватиме українських військових
Фото: yvek.ru
Норвегія готова надавати Україні допомогу у лікуванні та реабілітації українських військових.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Під час зустрічі очільника Міністерства внутрішніх справ України Ігоря Клименка і держсекретаря Міністерства юстиції та громадської безпеки Королівства Норвегія Евена Еріксона дві сторони дійшли такої згоди. 

"Норвезькі госпіталі відкриті для допомоги українським воїнам, українські шпиталі можуть розраховувати на нове сучасне оснащення від Норвегії", - сказав Евен Еріксон.

Крім того, Клименко обговорив з Еріксоном питання захисту критичної інфраструктури та безпеку кордонів.

Він додав, що Норвегія готова допомагати Україні на стратегічних напрямках, оскільки сама відчуває загрози з боку рф. Зокрема, йдеться про роботу ворожих шпигунів і розміщені російські війська на спільному кордоні в Арктиці.

Ряд країн наразі займається лікуванням та реабілітацією українських воїнів. 

Так, з літа Японія почала приймати українських військових на лікування та реабілітацію після поранень.

 

НорвегіялікуванняЗСУреабілітація

Останні матеріали

Приклад ATACMS. Провальна політика Заходу з підтримки України триває – Філліпс О’Брайен
Політика
Приклад ATACMS. Провальна політика Заходу з підтримки України триває – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 29 жовтня 2023, 23:57
ЗСУ тримають фронт біля Авдіївки. І розширюють плацдарм через Дніпро – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ тримають фронт біля Авдіївки. І розширюють плацдарм через Дніпро – Том Купер
Переклад iPress – 29 жовтня 2023, 14:07
Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Технології
Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 15:42
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Політика
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 13:03
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Політика
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 23:10
путінський пропагандон заявив про
Cуспільство
путінський пропагандон заявив про "етнічні чистки" євреїв на рашаТБ. І побачив привид Четвертого Рейху – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 15:18
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Політика
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 12:47
США мають дуже швидко зробити все для перемоги України. Інакше кошмарний сон стане дійсністю – Ніколя Тензер
Політика
США мають дуже швидко зробити все для перемоги України. Інакше кошмарний сон стане дійсністю – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 09:14
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється