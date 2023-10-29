Норвегія лікуватиме українських військових

Норвегія готова надавати Україні допомогу у лікуванні та реабілітації українських військових.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Під час зустрічі очільника Міністерства внутрішніх справ України Ігоря Клименка і держсекретаря Міністерства юстиції та громадської безпеки Королівства Норвегія Евена Еріксона дві сторони дійшли такої згоди.

"Норвезькі госпіталі відкриті для допомоги українським воїнам, українські шпиталі можуть розраховувати на нове сучасне оснащення від Норвегії", - сказав Евен Еріксон.

Крім того, Клименко обговорив з Еріксоном питання захисту критичної інфраструктури та безпеку кордонів.

Він додав, що Норвегія готова допомагати Україні на стратегічних напрямках, оскільки сама відчуває загрози з боку рф. Зокрема, йдеться про роботу ворожих шпигунів і розміщені російські війська на спільному кордоні в Арктиці.

Ряд країн наразі займається лікуванням та реабілітацією українських воїнів.

Так, з літа Японія почала приймати українських військових на лікування та реабілітацію після поранень.