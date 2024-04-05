Норвегія майже вдвічі збільшить витрати на оборону до 2036

Зазначається, що країна збільшить витрати на свою армію на 600 мільярдів крон (56 мільярдів доларів) до 2036 року.

Норвегія планує подвоїти свої витрати на оборону протягом наступних 12 років. Країна прагне адаптуватися до загроз з боку росії.

Про це заявив уряд Норвегії, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що країна збільшить витрати на свою армію на 600 мільярдів крон (56 мільярдів доларів) до 2036 року.

Заява була зроблена після того, як уряд Норвегії минулого місяця говорив про досягнення мети щодо витрат на оборону в розмірі 2% від ВВП вже у 2024 році.

Новий план означає, що витрати Норвегії на оборону досягнуть 2,7% ВВП до 2030 року.

В уряді уточнили, що Норвегія це країна зі значними морськими інтересами.

"У поєднанні з нашою безпосередньою близькістю до російських атомних підводних сил підтримання ситуаційної обізнаності на Крайній Півночі і в Північній Атлантиці має першорядне значення", - сказали в уряді.

Згідно з новим планом, країна закупить щонайменше п'ять нових фрегатів із можливостями протичовнової боротьби, а також щонайменше п'ять нових підводних човнів.

Норвегія також закупить нові безпілотники і супутники для спостереження, а також посилить наземні системи протиповітряної оборони і потенціал протиповітряної оборони великої дальності. Кількість призовників також буде збільшено на 50% до кінця планового періоду.

Раніше повідомлялось, що Німеччина може витратити на оборону до €9 млрд з 2028 року.