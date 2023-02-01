Норвегія розглядає можливість передачі Україні багатоцільової броньованої машини CV90. Як повідомляє норвезьке видання TV2, Міністерство оборони Норвегії звернулося до Генерального штабу з проханням розглянути можливість передачі декількох багатоцільових БМП CV90.

Оборонне відомство повідомило TV2, що уряд планує надати більшу кількість військової техніки і постійно оцінює, чи варто Норвегії надсилати ще більше озброєння та техніки в Україну.

"Уряд постійно оцінює, чи варто Норвегії надсилати більше зброї до України. Ми не коментуємо ці оцінки та будь-які поточні чи майбутні внески. У нас є хороший діалог з Україною та союзниками щодо потреб. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – заявив міністр оборони Бйорн Арілд Грам телеканалу TV2.

Раніше повідомлялось, що Норвегія передасть Україні танки Leopard 2A4. Також влада Норвегії підготувала детальний план довгострокової підтримки України, розрахований на п'ять років.