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ТЕХНОЛОГІЇ

Норвегія може передати Україні БМП CV90 – норвезьке ЗМІ TV2

01 лютого 2023, 16:13
Норвегія може передати Україні БМП CV90 – норвезьке ЗМІ TV2
CV90 MkIV, фото BAE Systems

Норвегія розглядає можливість передачі Україні багатоцільової броньованої машини CV90. Як повідомляє норвезьке видання TV2, Міністерство оборони Норвегії звернулося до Генерального штабу з проханням розглянути можливість передачі декількох багатоцільових БМП CV90.

Оборонне відомство повідомило TV2, що уряд планує надати більшу кількість військової техніки і постійно оцінює, чи варто Норвегії надсилати ще більше озброєння та техніки в Україну.

"Уряд постійно оцінює, чи варто Норвегії надсилати більше зброї до України. Ми не коментуємо ці оцінки та будь-які поточні чи майбутні внески. У нас є хороший діалог з Україною та союзниками щодо потреб. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – заявив міністр оборони Бйорн Арілд Грам телеканалу TV2.

Раніше повідомлялось, що Норвегія передасть Україні танки Leopard 2A4. Також влада Норвегії підготувала детальний план довгострокової підтримки України, розрахований на п'ять років.


НорвегіяCV90

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